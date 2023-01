Recherche géoradar : la Nation crie Star Blanket tente de recoller les morceaux

La découverte sur le site de l’ancien pensionnat pour Autochtones de Lebret, en Saskatchewan, de plus de 2000 emplacements susceptibles d’être examinés comme de potentielles tombes non marquées , suscite la réaction de nombreux membres de la communauté, ainsi que les politiques.

Le chef de la Nation crie Star Blanket, Michael Starr, reconnaît que cette découverte bouleverse profondément chaque membre de sa communauté.

Le chef autochtone estime que la guérison peut prendre des générations, car les histoires concernant les pensionnats pour Autochtones sont racontées depuis des décennies.

Selon le chef de la Première Nation Star Blanket, Michael Starr, ces découvertes constituent une étape importante dans l'histoire de la communauté. Photo : Radio-Canada

« Nous ne pouvons pas abandonner. » — Une citation de Michael Starr, le chef de la Nation crie Star Blanket

Nous voyons la douleur dans nos communautés. Nous la ressentons encore [...] Nous essayons de travailler avec les victimes [...] Nous ne pouvons pas abandonner , promet Michael Starr.

Selon Medicine Bear, un survivant de l’ancien pensionnat pour Autochtones de Lebret, il y a plusieurs personnes qui ne reconnaissent toujours pas leur participation dans le système des pensionnats.

Il y a beaucoup de gens qui sont coupables. Ils n'admettent pas leur rôle dans ce qui s'est passé. Ils ne se réconcilieront jamais avec eux-mêmes , précise Medicine Bear qui a fréquenté l’établissement pendant cinq ans.

Indignation politique

Dans une déclaration, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, apporte son soutien aux membres de la communauté qui traversent une période particulièrement difficile.

Je suis profondément attristé et bouleversé par la découverte de restes d’un enfant et de possibles tombes non marquées à l’ancien pensionnat de Lebret, en Saskatchewan, qui a été en activité de 1884 à 1998 , se désole Justin Trudeau soulignant qu’une ligne téléphonique nationale est disponible aux survivants des pensionnats, ainsi qu'à leurs familles, pour les soutenir émotionnellement et intervenir en cas de crise.

« Les pensionnats autochtones représentent une facette du racisme, de la discrimination et des injustices que les peuples autochtones ont vécus par le passé et vivent encore aujourd’hui. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Dans un message Twitter, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, indique, dans le même ordre d'idées, que les pensionnats autochtones représentent une période sombre de l'histoire du Canada.

« Nous devons les soutenir et les aider de toutes les manières possibles. » — Une citation de Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan

J'ai été attristé d'apprendre la découverte de la dépouille d'un enfant sur le site d'un ancien pensionnat à Lebret. La Nation crie de Star Blanket a le plein appui du gouvernement en cette période difficile , précise Scott Moe.

Avec les informations de Bryanna Frankel