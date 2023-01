Nouveau Monde Graphite présente son projet Uatnan à la communauté d’affaires; Pessamit réagit

L’entreprise Nouveau Monde Graphite a rencontré la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan, vendredi matin, pour présenter son projet Uatnan, qui vise l’exploitation de graphite au lac Guéret.

La rentabilité du projet a été au cœur des échanges lors de cette rencontre.

Nouveau Monde Graphite a défendu la rentabilité de son projet Uatnan face à la communauté d'affaires de Baie-Comeau. Plusieurs membres de la Chambre de commerce ont rappelé les enjeux de financement qu’a connu l’ancien promoteur du projet, Mason Graphite.

Nouveau Monde Graphite estime toutefois que les pronostics économiques sont favorables.

Je ne veux pas dire que nos investisseurs vont déployer tous les milliards demain matin. Ce n’est pas facile comme ça. Mais on a tous les bons actionnaires qui ont les poches très profondes et qui ont une vision à long terme , explique le chef de la direction de Nouveau Monde Graphite, Éric Desaulnier.

Éric Desaulnier est le président de Nouveau Monde Graphite. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix-Villeneuve

Ce dernier souligne aussi que le projet est d’une tout autre ampleur avec des investissements de 1,4 milliard de dollars.

L’entreprise souhaite extraire 500 000 tonnes de graphite annuellement, contre 52 000 pour l’ancienne mouture du projet.

Ce volume de production donne confiance au député de René-Lévesque, Yves Montigny, quant à la rentabilité d’une éventuelle mine de graphite.

Le gouvernement du Québec entend par ailleurs investir au cours des prochaines années dans le développement de la filière des batteries, ce qui pourrait stimuler la demande, croit-il.

Maintenant, avec les besoins du marché aujourd’hui, un projet d’un demi-million de tonnes a beaucoup plus de sens parce que les clients qui ont besoin de produits de graphite, ils ont besoin de grandes quantités , fait valoir Yves Montigny.

Yves Montigny croit que l'industrie minière doit profiter de la demande grandissante pour les batteries de véhicules électriques. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Il y a beaucoup plus de demandes en 2023 qu’il y en avait à l’époque, il y a cinq ou six ans. Alors c’est beaucoup plus facile de financer un produit de ce type-là , ajoute-t-il.

Malgré la confiance des investisseurs, il faudra attendre l’étude de faisabilité pour connaître les coûts précis de l’exploitation d’un tel gisement. Nouveau Monde Graphite compte en présenter les conclusions au cours des prochains mois.

Coût environnemental

Le graphite est un minerai essentiel dans l’électrification des transports, mais son exploitation doit se faire avec précaution, tempèrent certains groupes environnementaux.

Une étude d’impact environnemental doit être réalisée, affirme Ugo Lapointe, co-porte-parole de la coalition Québec meilleure mine. Selon ses estimations, de 16 à 18 tonnes de déchets miniers seront produites pour chaque tonne de graphite extraite.

Il faut le faire, mais il faut se rendre compte que ce n’est pas à coût nul sur le plan de l’environnement. Il faut s'assurer de bien le faire et de bien protéger nos milieux naturels , met-il en garde.

Ugo Lapointe, de la coalition Québec meilleure mine (Photo d'archive) Photo : Radio-Canada / Archives

Ce dernier souligne aussi l’importance de s’assurer de l'acceptabilité sociale du projet, notamment auprès des communautés autochtones.

La minière devra par ailleurs renouveler son entente avec le Conseil des Innus de Pessamit, étant donné que le lac Guéret se trouve sur leur territoire ancestral, le Nitassinan.

Le Conseil des Innus de Pessamit réagit par communiqué

Dans une note publiée vendredi soir par le Conseil des Innus de Pessamit, on peut lire que le Conseil a appris par le biais des médias que la société Nouveau Monde Graphite a réalisé une évaluation économique préliminaire pour le projet minier.

Le Conseil souligne que l'attribution du nom du projet en langue innue a été faite sans l'approbation formelle […] et que le projet ne fait l'objet d'aucune consultation entre Nouveau Monde Graphique et le Conseil , est-il écrit.

Le Conseil des Innus de Pessamit affirme qu'il prendra le temps de se familiariser avec le projet avant de prendre une décision, dans le but d'agir dans l'intérêt primordial de la communauté.

Avec les informations de Camille Lacroix-Villeneuve et de Laurence Vachon