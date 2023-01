Le monastère des Augustines de Dolbeau-Mistassini vendu

Réjean Paré est le président-directeur général de Rémabec, une entreprise forestière.

Le bâtiment avait été mis en vente il y a quelques années déjà et il était inoccupé,

Depuis plusieurs années, les soeurs avaient déménagé au Complexe Saint-Jean, l’ancien Juvénat Saint-Jean, dans lequel elles occupaient un étage complet.

Récemment, elles ont fait l'acquisition de la Villa des Sapins, une résidence privée pour aînés située à Saint-Félicien. Celle-ci a dû fermer, car le propriétaire se disait incapable de procéder financièrement à l'installation de gicleurs. Elles vont donc y déménager dans les prochains mois.

Pour le maire de Dolbeau-Mistassini, André Guy, c'est un chapitre qui se termine.

On est un peu déçu. Je suis heureux de la vente, mais je suis déçu de voir qu’elles s’en vont ailleurs. On sait que les augustines font partie de notre histoire. Les augustines, ce sont elles qui ont fondé le centre hospitalier de Dolbeau, donc véritablement elles font partie de notre héritage de la vie culturelle de Dolbeau-Mistassini , a-t-il souligné.

Le maire de Dolbeau-Mistassini, André Guy Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

La future vocation n'est pas encore connue, mais le promoteur semble avoir plusieurs idées en tête, toujours selon le maire qui l’a croisé récemment..

Lui-même, il me disait: "Écoute, c’est un endroit, un immeuble très stratégique, André. C’est un endroit stratégique à côté du centre hospitalier. On a des besoins nous autres pour héberger des médecins et des spécialistes qui viennent de l’extérieur. Bon, peut-être de la clinique médicale, peut-être une pharmacie." Il en a sorti sept ou huit. M. Paré, c’est un être en ébullition , a-t-il raconté.

D'après un reportage de Laurie Gobeil