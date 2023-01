Vague de solidarité envers la famille de la jeune fille happée à Matane

Le père de la fillette, Sébastien Audy, a témoigné à l'émission Au cœur du monde avoir été touché par cet élan de solidarité des Matanais.

C'est complètement fou. Je ne sais pas pourquoi ça a touché les gens à ce point là. On était inondé de messages de toutes sortes de gens. On a eu aussi des offres d'aide financière de toutes sortes, et parfois même farfelues , dit-il en rigolant.

Sébastien Audy a aussi reçu des messages d'appui de parents qui ont vécu un drame similaire. Le message le plus bouleversant qu’il a reçu est celui d’une jeune femme qui a été victime, il y a 13 ans, d'un accident au même endroit, et qui a aussi été plongée dans le coma.

Elle me contactait pour me dire que finalement tout allait bien, et qu’elle n’avait pratiquement pas de séquelles. J’ai encore de la misère à en parler , raconte-t-il.

Clémence est entourée de ses parents, Arianne Bouchard et Sébastien Audy. Photo : Gracieuseté: Sébastien Audy

Le père de Clémence indique vouloir parler publiquement de cet accident afin de canaliser la vague de solidarité sur laquelle la famille surfe.

On est dans un processus qui va durer de six mois à un an , indique-t-il. On va accepter les dons, on va utiliser ce dont on a besoin. Ensuite, ce qui ne sera pas utilisé, on va le remettre à parts égales à la Fondation de l'Hôpital de Matane et à la Fondation du CHUL, à Québec, pour les remercier.

Circonstances de l’accident

Sébastien Audy a tenu à revenir sur les circonstances de l’accident.

Le 4 janvier en après-midi, Clémence était au centre-ville de Matane avec des amies pour aller voir un match de hockey à l’aréna. Le groupe était en face du CLSC quand les jeunes ont voulu traverser la rue. C'est à ce moment que la fillette a été happée.

Les infirmières du CLSC ont pu intervenir rapidement, et le père de la jeune fille est arrivé sur les lieux peu de temps après avoir été contacté par une amie de Clémence.

Quand je suis arrivé, ils étaient en train de l'embarquer dans l'ambulance pour partir à l'hôpital. À ce moment-là, j'avais seulement qu'elle était inconsciente, mais je n’en savais pas plus , se rappelle Sébastien Audy.

Il souligne la rapidité avec laquelle Clémence a été prise en charge tant par les premiers répondants que par l’Hôpital de Matane, avant d’être transférée par avion-ambulance à Québec.

« Si tout ça n’avait pas été fait si rapidement, Clémence ne serait probablement plus là aujourd'hui. » — Une citation de Sébastien Audy, père de Clémence

Sébastien Audy dit ne pas connaître les fins détails, car il n’a pas eu encore accès au rapport de police.

La conductrice n’a rien à se reprocher , affirme le père

Sébastien Audy a tenu à blanchir la conductrice impliquée dans l’accident, qu’il a rencontrée à l’hôpital, de toute responsabilité.

Elle n’a absolument rien à se reprocher, c’est un tellement bête accident. C’est une victime elle aussi , affirme-t-il. On lui a parlé et on lui a fait comprendre que ce n’était vraiment pas de sa faute.

La jeune Clémence est toujours sous sédatif et est branchée à un respirateur artificiel. Les équipes médicales ont commencé à réduire la sédation, ce qui lui permettrait de sortir du coma dans les prochains jours.

Elle commence à bouger les mains et les jambes, raconte son père.