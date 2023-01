Un meilleur accès aux services essentiels réclamé en Basse-Côte-Nord

Selon l'administratrice de la Municipalité Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Darlene Rowsell-Robert, les élus de Kegaska, La Romaine, Chevery, Harrington Harbour et Tête-à-la-Baleine en feront une fois de plus leur cheval de bataille.

Les résidents de ces villages ont multiplié les appels à l'aide au cours des dernières années pour obtenir davantage de services.

Le transport, les services de santé, les services de sécurité et l’eau potable sont des enjeux pour lesquels nous sommes souvent interpellés. On aide et on intervient souvent dans ces dossiers , soutient-elle.

Darlene Rowsell-Robert ajoute que le prolongement de la route 138 serait un élément déterminant pour faciliter le développement de ces services.

Nous sommes de plus en plus touchés par les changements climatiques et nous sommes vulnérables dans les circonstances actuelles , souligne Darlène Rowsell-Robert.

La Municipalité a fait une demande à Société du Plan Nord afin d'obtenir des fonds afin d'engager une personne pour étudier l'impact des changements climatiques sur la Basse-Côte-Nord.

Lorsque les températures sont douces en début d'hiver, la Route blanche est impraticable sur plusieurs tronçons des 400 kilomètres entre Kegaska et Blanc-Sablon.

L'étude pourrait accélérer le projet de prolongement de la route 138, selon Mme Roswell-Robert.

L'administratrice de la municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Darlene Rowsell-Roberts (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Les cinq communautés envisagent aussi la construction de ponts à certains endroits stratégiques afin d’obtenir une plus grande autonomie.