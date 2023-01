L’ergothérapie comme outil pour les patients aux prises avec la COVID longue 

La COVID longue perturbe encore le quotidien de centaines de personnes dans la région, qui n'arrivent plus à vivre leur vie au même rythme depuis qu'elles ont contracté le virus. À Sherbrooke, des services en ergothérapie dans une clinique privée permettent à certains patients de reprendre une vie plus normale.

Sandra Dumas fait partie de ces patients.

J'ai eu deux COVID finalement, dont une première infection en janvier , raconte-t-elle.

Lorsqu'elle a contracté la COVID-19 l'an dernier, elle s'attendait à une convalescence de quelques jours, comme la majorité des personnes atteintes du virus.

Après le temps de repos, le retour au travail se fait. Il y a un petit mal de tête qui demeure, mais qui ne m'empêche pas de fonctionner , continue-t-elle.

Une deuxième infection survenue en mars laisse toutefois des traces dans le quotidien de la Sherbrookoise.

Retour au travail, plus fatiguée c'est sûr, mais dans les jours qui ont suivi, peu à peu l'état se dégradait , constate-t-elle.

La COVID longue l'empêchant de fonctionner comme avant, Mme Dumas a choisi, en novembre, d'aller chercher de l'aide auprès d'une ergothérapeute de la clinique ISO-Santé.

« Ça a été le jour et la nuit pour moi. Premièrement, quelqu'un était capable de m'expliquer vraiment ce qui m'arrivait. » — Une citation de Sandra Dumas, patiente d’ISO-Santé

Gérer les symptômes

Ces gens-là ont clairement des besoins compatibles avec l'ergothérapie, la physiothérapie, la kinésiologie un petit peu , explique l’ergothérapeute Évelyne Blais.

L'ergothérapeute Évelyne Blais. Photo : Radio-Canada / Pierrick Pichette

On est allés chercher le plus d'informations possible pour se sentir prêts à recevoir nos premiers clients avec la COVID longue, c'était en juin 2021 , ajoute-t-elle.

Environ la moitié des demandes reçues par la clinique proviennent de personnes aux prises avec la COVID longue.

On ne peut pas avoir la prétention d'enlever les symptômes de la personne. Tout ce qu'on peut faire, c'est les gérer. Des petits pas, de petites choses au quotidien qui peuvent aider à ce que la personne se sente moins dans des symptômes intenses , soutient l'ergothérapeute.

C'est un grand sentiment de sécurité qui s'installe. C'est de me dire "ok, là tout est mis en place pour que je puisse vraiment me rétablir" , se réjouit Sandra Dumas.

Dans le réseau public, la clinique du docteur Alain Piché se spécialise dans le traitement de la COVID longue. Le spécialiste recommande lui-même à des patients de consulter des spécialistes d'ISO-Santé.

C'est important, pour une prise en charge globale de ces patients-là, d'avoir une équipe interdisciplinaire, d'avoir une équipe de physiothérapeutes, d'ergothérapeutes qui permet de supporter ces patients-là, donc on a établi un partenariat public-privé avec la clinique ISO-Santé et la clinique CURE, qui sont deux cliniques de réadaptation qui ont une extrêmement grande expertise en longue COVID , explique le Dr Piché.

Ce sont 205 patients qui sont actuellement traités à la clinique publique du Dr Piché. Sa liste d’attente compte 383 personnes attendant d'être suivies.

« Le but, c'est que les gens qui sont aux prises avec la COVID longue soient au courant que des ressources existent et que ces ressources-là peuvent faire une grande différence. » — Une citation de Sandra Dumas, patiente d’ISO-Santé

Avec les informations de Pierrick Pichette