Robbie Bachman, batteur et cofondateur de Bachman-Turner Overdrive, est mort

Robin Bachman était à la batterie sur les mégasuccès Takin' Care of Business et You Ain't Seen Nothing Yet, contribuant à établir BTO comme une formation incontournable de la musique canadienne dans les années 1970.

Né à Winnipeg, il avait commencé sa carrière peu de temps après que son frère Randy eut quitté The Guess Who, en 1970, et formé un nouveau groupe, Brave Belt, offrant le poste de batteur à son petit frère de 18 ans. Le groupe changera plus tard de nom pour Bachman-Turner Overdrive.

Après des années de succès avec le groupe, l'aîné, Randy, quittera finalement BTO. Les deux frères seront impliqués dans un certain nombre de litiges judiciaires concernant l'utilisation du nom.

Malgré cette rupture, les deux frères se sont retrouvés, en 2014, lorsque BTO a été intronisé au Panthéon de la musique canadienne, lors du gala des prix Juno, à Winnipeg.

