Fonderie Horne : toujours pas d’attestation, mais une nouvelle administratrice

Guylaine Marcoux succède ainsi à Hélène Proteau. Cette dernière a pris sa retraite le 29 décembre dernier. Mme Proteau avait été nommée par le ministre de l’Environnement, Benoît Charette, en août dernier.

Mme Marcoux, qui est sous-ministre au ministère des Affaires municipales, sera responsable de coordonner les actions gouvernementales entourant la Fonderie Horne et de faire le lien avec les représentants de la Ville de Rouyn-Noranda.

C’est donc dire que les deux représentants du gouvernement qui ont participé aux consultations publiques l’automne dernier ne sont plus actifs dans le dossier, puisque le sous-ministre Marc Croteau a changé de ministère par la suite.

En attente de l’autorisation ministérielle

Ce changement survient au moment où Glencore, propriétaire de la fonderie, est toujours en attente de l'autorisation ministérielle qui lui imposera de nouvelles normes environnementales. Cette dernière se fait attendre depuis plusieurs semaines.

Effectivement, le gouvernement avait dit qu’on devrait l’avoir en décembre. Et en décembre, ils ont dit que cela allait être reporté en janvier. Alors, on ne l’a toujours pas reçue , mentionne le porte-parole de l’entreprise, Alexis Segal, dans une entrevue avec Radio-Canada.

Selon la loi, l’entreprise a 15 jours pour répondre à partir du moment où le gouvernement envoie son projet d’attestation. Actuellement, c’est l’ancienne norme qui s’applique, soit celle de 100 nanogrammes (ng) par mètre cube (m³) d’arsenic dans l’air en moyenne par année. Cela représente un niveau 33 fois plus élevé que la norme québécoise, qui est de 3 ng/m³.

Québec veut imposer un plafond de 15 ng/m³ d’ici cinq ans et l’entreprise a souligné son intention de s’y conformer.

On est capables d’atteindre 15 nanogrammes à l’été 2027. On a un projet qui nous permet de développer une nouvelle technologie pour avoir la limite la plus basse possible techniquement actuellement , assure M. Segal.

Québec indique que l’analyse est en cours et que l’attestation devrait être octroyée en début d’année. Ce sera annoncé sous peu, début 2023, le processus suit son cours , affirme le cabinet du ministre de l’Environnement.

La limite doit être atteignable

Mais Glencore prévient le gouvernement Legault. L’attestation doit demeurer dans un contexte réaliste pour l’entreprise.

On est dans une autre dynamique complètement si on n’a pas d’attestation ou si l’attestation n’est pas atteignable. (...) Mais on travaille très bien avec le gouvernement. C’est sûr que ce n'est pas un dossier facile. Tout le monde est de bonne foi dans ce dossier , assure Alexis Segal.

Après coup, Glencore tentera d’obtenir une subvention afin de moderniser et d’assainir son usine, un projet évalué à 500 millions $ par la multinationale. Celle-ci dit cependant ne pas avoir de communications en cours avec Québec à ce sujet.

On n’a pas de discussions avec Investissement Québec à l’heure actuelle. On a toujours des contacts sur toutes sortes de dossiers. On a eu des discussions préliminaires. Mais non, on n’a pas de discussions depuis plusieurs semaines , raconte M. Segal.

Glencore n’a pas voulu détailler le montant qui serait demandé au gouvernement.

L’entreprise soigne ses communications

Par ailleurs, la Fonderie Horne souhaite être plus présente dans la sphère publique et cherche à combler un nouveau poste, un stratège des médias sociaux, et tente de dénicher un nouveau conseiller aux communications externes.

L’entreprise ne le cache pas. Le dossier est complexe et a fait couler beaucoup d’encre, et la fonderie doit davantage expliquer ses positions auprès de la population de Rouyn-Noranda, mais aussi du Québec.

La Fonderie Horne et Glencore se sont engagées à être plus transparentes. Notre communication n’a pas toujours été aussi fluide qu’elle aurait dû, mais nous rétablissons les canaux , reconnaît Alexis Segal.

Après son annus horribilis en 2022, la Fonderie Horne n’a pas prévu une offensive communication, mais souhaite communiquer de manière plus soutenue .

En septembre, Radio-Canada rapportait également que la multinationale avait ouvert un bureau d’information pour les citoyens.