D’autres entraves à prévoir sur le pont de Québec en 2023

Les réparations « prioritaires » que le ministère des Transports (MTQ) souhaite réaliser sur le tablier du pont de Québec à partir du printemps vont entraîner la fermeture d’une voie sur trois durant le jour, et ce, jusqu'à la fin de l'été.

Les travaux consistent principalement à réparer des ouvrages en acier du tablier (poutre, entretoise et longeron, notamment) et du trottoir de la structure.

Bien que non urgentes, ces interventions font partie de celles jugées prioritaires par le Ministère, à partir des observations effectuées dans le cadre de la dernière inspection générale du tablier du pont, en 2021 , précise le MTQ dans un courriel envoyé à Radio-Canada.

Les opérations entraîneront la fermeture d’une voie sur trois de jour, entre 9 h et 15 h, et de deux voies sur trois à quelques reprises, de soir et de nuit.

Les travaux devraient commencer en avril et se poursuivre durant une période de quatre à cinq mois.

Pas d'entrave majeure le jour

Les entraves les plus importantes (deux voies sur trois) auront lieu de façon sporadique, uniquement le soir et la nuit.

Le cahier de charge qui accompagne l’appel de propositions publié mardi mentionne que la circulation devra alors être maintenue en direction nord.

Horaire des entraves importantes (2 voies fermées sur 3) Horaire des entraves importantes (2 voies fermées sur 3) Journée Début Fin Lundi 19 h 5 h Mardi 20 h 5 h Mercredi 20 h 5 h Jeudi 20 h 5 h Vendredi 20 h 5 h 30 Samedi 19 h 7 h Dimanche 19 h 7 h

Si, au même moment, il y a deux voies sur trois de fermées en direction sud dans l’axe du pont Pierre-Laporte, la fermeture de deux voies sur le pont de Québec ne débutera qu’à 22 h ou 23 h, selon la journée de la semaine.

Le MTQ précise que la séquence exacte des travaux fera l’objet de discussions avec l’entrepreneur qui obtiendra le contrat.

Aussi, les travaux sont toujours adaptés en fonction de certains imprévus(météo) qui peuvent survenir. On émet d’ailleurs toujours des avis de fermeture lorsqu’il y a des changements , ajoute-t-il.

Coûts à déterminer

Puisque le contrat pour la réalisation des travaux n’a pas encore été accordé, on ignore pour l’instant combien ils coûteront. Le Ministère évalue que le montant de la facture se situera entre 1 et 5 millions de dollars.

Les entreprises qui souhaitent participer à l’appel de propositions ont jusqu’à 14 h, le jeudi 9 février pour déposer leur soumission.

Le tablier du pont de Québec a atteint la fin de sa durée de vie utile et devra être remplacé sur toute sa longueur au cours des prochaines années.

Cela inclut la dalle du pont, les poutres ainsi que le trottoir.

