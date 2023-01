Un retour à la maison sous la neige et le vent

Le ministère des Transports indique que la visibilité sur la route varie de réduite à nulle du côté sud de la péninsule, à partir de Percé jusqu’à Matapédia.

La conduite s’annonce aussi difficile entre Amqui et Matane et entre Matane et Baie-des-Sables où le ministère relève la présence de lames de neige. La chaussée est enneigée partout.

La Sûreté du Québec signale plusieurs sorties de route et les patrouilleurs sont déjà très occupés alors que la tempête s’installe dans la région.

Le ministère des Transports a lancé jeudi un préavis de fermeture de la route 132. Cela signifie que la route qui ceinture la péninsule pourrait être fermée à la circulation à tout moment. Les usagers sont appelés à prévoir leurs déplacements.

Fermetures

Les différents centres de services scolaires de la Gaspésie ont annoncé la suspension des cours dans tous leurs établissements cet après-midi. C’est le cas aussi au Centre de services scolaire des Monts-et-Marées qui dessert la Matanie et la Matapédia.

Le Cégep de Matane et deux des campus du cégep de la Gaspésie et des Îles, soient ceux de Carleton-sur-Mer et de Grande-Rivière, sont également fermés pour la journée.

Plusieurs organismes et services ont fermé leurs portes. C’est le cas à Matane où l’écocentre et le lieu d’enfouissement ne sont plus accessibles. L’écocentre le sera toutefois exceptionnellement samedi.

À New Carlisle, le palais de justice est fermé depuis le début de l’après-midi.

Environnement Canada prévoit un total de 25 à 40 centimètres de neige d'ici samedi matin. L'accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles. De la neige mêlée de pluie verglaçante pourrait aussi tomber vendredi soir sur certains secteurs de la Baie-des-Chaleurs.