Normalement, la province annonce un calendrier de consultations publiques qui se tiennent en ligne et en personne à l'automne. En général, elles ont lieu à partir de la fin novembre ou du début décembre, et le gouvernement présente le budget en mars ou avril.

Une exception a eu lieu au plus fort de la pandémie à la fin de 2020 et au début de 2021. Des audiences virtuelles et téléphoniques avaient eu lieu en janvier et au début du mois de février.

Le bureau du ministre des Finances Cameron Friesen indique que les consultations commenceront bientôt.

Nos consultations publiques sur le budget 2023 débuteront bientôt, ce qui nous donnera l'occasion d'entendre les Manitobains afin de déterminer leurs priorités pour le prochain budget , peut-on lire dans une déclaration écrite.

Il y aura un avis public affiché sous peu indiquant les détails des réunions de consultation prébudgétaire qui seront disponibles sur le site web du gouvernement.

Passage de turbulence

Le parti progressiste-conservateur est en quelque sorte dans une période de transition avec une élection prévue pour le 3 octobre, alors qu'il est à la traîne dans les sondages.

Plusieurs membres du caucus, dont quatre ministres, ont récemment annoncé qu'ils n'avaient pas l'intention de se représenter.

La première ministre Heather Stefanson prépare un remaniement ministériel qui, selon elle, aura lieu d'ici quelques semaines.

Elle a annoncé jeudi le départ jeudi de deux conseillers principaux soit son chef de cabinet Philip Houde et le greffier du conseil exécutif Donald Leitch.

Le porte-parole du NPD en matière de finances, Mark Wasyliw, reproche au gouvernement d'être désordonné.

Ce que tout ce chaos interne au PC signifie vraiment, c'est qu'il n'y a personne qui se concentre sur la tâche de gouverner et d'aider les Manitobains , écrit-il, vendredi.

Le bureau de M. Friesen réitère que les consultations budgétaires commenceront d'ici quelques semaines et que le budget sera présenté après le retour de la pause hivernale. Les députés siègent alors de mars à juin.