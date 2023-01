La série The Last of Us suscite la fierté d’Albertains

La série HBO The Last of Us, adaptée du jeu vidéo du même nom, suscite la fierté des professionnels qui y ont contribué et la curiosité de ceux qui sont impatients de découvrir des lieux familiers albertains transformés pour l'occasion.

La série a été tournée dans plusieurs régions de l’Alberta de juillet 2021 à juin 2022. C'est la production télévisée la plus importante de la province à ce jour. Cette production était d'une ampleur que nous n'avions jamais vue auparavant , lance Damian Petti, président de la section locale 212 de l'Alliance internationale des employés de la scène, du théâtre et du cinéma.

Il affirme que plus de 1000 employés de l’alliance ont participé au tournage et que la série a été tournée pendant une période beaucoup plus longue que toutes les autres sur lesquelles il a travaillé.

Un projet comme celui-ci suscite évidemment plus d'intérêt pour la région. Il fait partie de la culture populaire et les gens sont maintenant conscients que nous sommes une province qui peut vraiment répondre aux besoins de chaque production , fait-il remarquer.

Un marché de niveau A

Luke Azevedo, commissaire au cinéma du Conseil de développement économique de Calgary, est du même avis.

En plus d’avoir créé des emplois dans la province et d’avoir suscité des retombées économiques, Luke Azevedo estime qu’à plus long terme la série permettra de montrer au monde que l’Alberta est un marché de niveau A pour le cinéma et la télévision .

« C'est un outil de marketing que nous avons qui dépasse tout ce que nous aurions pu faire pour commercialiser la province. » — Une citation de Luke Azevedo, commissaire au cinéma, Conseil de développement économique de Calgary

J'ai eu l'occasion de participer à la première mondiale à Los Angeles il y a quelques jours et c'était assez incroyable de voir le résultat de ce travail , dit-il.

Le maire d’Edmonton, Amarjeet Sohi, et la mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, étaient à Los Angeles le 10 janvier. Ils ont assisté à la première projection de la série HBO The Last of Us. Photo : Twitter d'Armajeet Sohi

Le maire d’Edmonton, Amarjeet Sohi, et la mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, étaient aussi à Los Angeles en début de semaine et ont assisté à la première projection.

J'espère voir plus de films et d'émissions de télévision étrangers tournés à Edmonton au cours des prochaines années, et j'ai hâte de voir ce que nos talents locaux créeront en 2023. Merci de me recevoir, @hbo! , a indiqué le maire d’Edmonton dans un gazouillis publié le 10 janvier.

J’ai même reconnu des parties de la ville

Olivier Drouin, résident de Calgary, a appris récemment que la série avait été tournée en Alberta. Cela lui donne maintenant envie de la regarder, affirme-t-il, alors qu’il a été témoin de certaines scènes de tournage près de chez lui. C’est sûr que c’est le fun que le Canada ait de la visibilité comme ça dans une si grosse production.

« J’ai juste vu [la bande-annonce] rapidement et j’ai vu des paysages, les montagnes, les Rocheuses, j’ai même reconnu des parties de la ville, donc c’est sûr que c’est le fun de voir le Canada briller dans une production qui va être vue probablement à l’international. » — Une citation de Olivier Drouin, résident de Calgary

Selon lui, cela pourrait créer une effervescence et attirer des touristes dans la province.

Jeremy Tremblay, qui réside à Edmonton, abonde dans le même sens. J’ai vraiment hâte de voir la série [sur] Crave. J’ai un peu un sentiment de fierté que ça a été filmé en Alberta [car] c’est chez nous , confie-t-il.

Il considère que les paysages de l’Alberta étaient parfaits pour tourner une série apocalyptique. J’imagine que ça va aider avec le tourisme et donner une vision probablement mondiale sur [ce qu'est] l’Alberta , ajoute-t-il.

Avec des informations de Kimberley Johnston et Joel Dryden