La fermeture des sociétés d’histoire et la perte de la « richesse de notre passé local »

La suspension temporaire des activités de la Société d'histoire de Magog en raison d'un manque de financement inquiète le directeur du Musée d'histoire de Sherbrooke, David Lacoste. « Cela est révélateur de l'importance que la société accorde au financement et à la préservation de son patrimoine », déplore-t-il, rappelant que les sociétés d'histoire jouent un rôle important dans une communauté pour la préservation de la mémoire collective. « On espère que chacun préserve son petit bout pour que dans 50 ans, 100 ans, 200 ans, on soit capables de comprendre d'où on vient et comment on a évolué au fil des ans. »

Sur son site web, la Société d'histoire de Magog explique qu'elle a interrompu son service en attendant le résultat des négociations avec la Ville de Magog. Elle précise néanmoins qu'elle demeure optimiste quant à la conclusion d'une entente.

David Lacoste rappelle qu'une fermeture officielle serait dommageable pour Magog. Si on veut connaître l'évolution d'une société, d'où on vient ou comment cela fonctionnait dans le temps, il faut garder ces archives-là , soutient-il en entrevue. Dans une lettre ouverte, il ajoutait également qu'une fois nos sociétés d’histoire disparues ou fermées, nous perdons non seulement l’expertise de ces passeurs de mémoire mais également la richesse et le regard de notre passé local .

« On aime ça, regarder de vieilles photos de famille. Il y a toujours des gens dans notre famille qui ont des histoires à raconter. [...] C'est ce qu'on veut garder. On veut comprendre l'évolution de notre ville, de notre société. Il faut garder ces archives. C'est le cas pour une famille, une ville, une région. » — Une citation de David Lacoste, directeur général du Musée d'histoire de Sherbrooke

« Le domaine culturel est en crise et le financement d’un service d’archives peut paraître moins concret que l’ouverture d’une bibliothèque ou le financement d’un festival. Toutefois, il s’agit de préserver notre passé », soutiennent David Lacoste et la conservatrice du Musée dans une lettre ouverte où ils déplorent la fermeture temporaire de la Société d'histoire de Magog. Photo : Avec la permission du Musée d'histoire de Sherbrooke

Or, lorsqu'une petite société d'histoire ferme ses portes, il y a toujours un risque de perdre les documents qu'elle archive. Ils peuvent être offerts à d'autres services d'archives, comme notre musée. [...] Mais ce qu'on ne souhaite pas, et souvent ça arrive dans les petites sociétés d'histoire, les bénévoles apportent les boîtes chez eux et mettent cela dans le garage, dans le grenier. Finalement, ça se passe d'une génération à l'autre et ça finit par disparaître.

David Lacoste donne comme exemple le cas de Dudswell, où la société d'histoire a mis la clé sous la porte il y a quelques années. Le Musée travaille présentement sur un projet de diffusion dans cette municipalité, mais il n'a toujours pas réussi à mettre la main sur les documents que la société archivait.

C'est une belle municipalité qui a un riche patrimoine, explique David Lacoste. Mais là, c'est comme si la municipalité n'avait jamais existé, parce qu'on ne trouve aucune archive qui parle de son évolution. On se retrouve devant un vide historique.

David Lacoste rappelle que les sociétés d'histoire ont toujours eu des problèmes de financement parce que ce n'est pas glorieux de financer un service d'archives, ça ne paraît pas. Mais pour traiter un fonds d'archives [...], ça prend des mois pour traiter des fonds, identifier des personnes sur des photos, préserver de façon adéquate les photos, les vidéos, les textes, les contrats. Tout cela prend du temps et il faut investir.