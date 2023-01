Une halte-douceur pour les itinérants à Trois-Rivières

Les neuf lits en question, aussi appelés halte-douceur, permettront à des personnes sans abri de dormir au chaud jusqu’au 3 avril.

« C’est difficile, c’est dur de vivre dans la rue, c’est rude. Ce [qu’on] veut dire aux gens, c’est : "Oui on va vous offrir un peu de douceur". » — Une citation de Philippe Malchelosse, directeur général, Point de rue

Si on doit offrir plus [de lits], on sera capables d’en offrir plus. En ce moment, on juge que neuf, ça peut combler le besoin, mais si on a besoin d’augmenter à 12, on a l’espace, on a ce qu’il faut , assure Philippe Malchelosse, directeur général de l’organisme Point de rue.

Le coût total du projet s’élève à environ 73 000 $, affirme-t-il. L’initiative bénéficie d’une aide de 10 000 $ provenant du budget discrétionnaire du député de Trois-Rivières, Jean Boulet, et la contribution financière du CIUSSS MCQ est de 15 000 $.

Les bénéficiaires du service pourront d’ailleurs profiter d’animation et de la présence d’étudiants en médecine ou encore d’étudiants-athlètes des Patriotes de l’UQTR.

Ils viennent tout simplement pour animer, pour prendre soin des autres [...] Comment on fait l’animation? On sort des jeux, etc. On va vraiment souhaiter cette animation-là pis je laisse le soin [aux] bénévoles de trouver eux-mêmes leurs techniques [selon] leurs propres intérêts et passions , explique-t-il.

Des personnes en situation d'itinérance agiront également comme pairs aidants. Ces derniers, qui ont une certaine expérience de la rue, offriront un soutien aux personnes sans abri qui vivent des difficultés. Jimmy Gosselin, qui vit sans logement depuis plusieurs années, jouera ce rôle à la halte-douceur.

Jimmy Gosselin, qui n'a pas de logement, est bien connu au centre-ville de Trois-Rivières. Il rend souvent service aux commerces de la rue Des Forges, comme ici lorsqu'il déneige le trottoir. Photo : Radio-Canada / Katy Cloutier

Le président- directeur général adjoint du CIUSSS MCQ , Gilles Hudon, fait valoir que la halte-douceur répond à des besoins différents de la halte-chaleur, où les itinérants ne peuvent rester dormir. Les services seront complémentaires, souligne-t-il.

Avec les informations d'Amélie Desmarais