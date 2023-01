COVID-19 : recours collectif accepté contre l’Ontario, mais pour négligence seulement

Un tribunal ontarien a certifié un recours collectif pour négligence contre le gouvernement provincial au sujet de sa gestion de la pandémie dans les foyers de longue durée en Ontario en 2020. Dans une récente décision, le juge en a toutefois limité la portée en plus de réduire le nombre de plaignants.

Le recours est inscrit au nom de Kathryn Robertson, mais il regroupe quatre familles qui ont perdu une mère ou un père à cause de la COVID-19 de la fin mars à la mi-octobre 2020, soit durant les six premiers mois de la pandémie en Ontario.

La poursuite n'en est qu'à ses débuts devant la Cour supérieure de l'Ontario, si bien que le montant du recours pour dommages punitifs n'a pas encore déterminé. Les demandeurs ont été entendus durant l'été 2022.

Les plaignants allèguent que le gouvernement savait dès la fin janvier 2020 que les personnes fragiles et âgées qui résidaient dans les foyers de soins de longue durée de la province représentaient les citoyens les plus vulnérables face au danger de la COVID-19.

Le recours collectif est inscrit au nom de quatre Ontariens qui ont succombé à la COVID-19 du 28 mars au 14 octobre 2020. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

À en croire des documents de cour, ils accusent les autorités de la santé publique de la province de n'avoir rien fait pendant des semaines alors que le virus se propageait dans ces résidences.

Ils font remarquer que le gouvernement Ford a commencé à mesurer l'urgence d'agir à partir de la mi-mars 2020.

« La conduite de l'Ontario avant et pendant la pandémie était imprudente, terriblement déficiente, extrêmement négligente, totalement inadéquate et nettement en deçà de toute norme de diligence raisonnable. » — Une citation de document du recours collectif

Les plaignants affirment que la province représentait l'autorité réglementaire chargée de donner des directives sanitaires au secteur privé qui possède des résidences de soins de longue durée.

Lorsque des mesures ont finalement été prises et que des directives gouvernementales ont été émises, elles se sont révélées trop insuffisantes et trop tardives , peut-on lire dans le document en date du 20 décembre dernier.

Les plaignants soutiennent dans leur recours que des milliers de personnes âgées en Ontario sont mortes de la COVID-19 ou de complications dues au coronavirus à cause de la négligence de la province. Photo : CBC/Evan Mitsui

Les plaignants affirment que 3836 résidents, bénévoles et visiteurs sont morts inutilement de la COVID-19 ou de complications liées à la COVID-19 et que 23 000 autres ont été infectés à différents degrés de gravité .

Leurs avocats assurent, preuves à l'appui, que ces morts et infections étaient pourtant évitables, si des mesures appropriées avaient été prises à temps.

Ils poursuivent donc le gouvernement pour négligence grave, manquement à son obligation fiduciaire et atteinte au droit à la sécurité et à la vie inscrit dans la Charte canadienne (art. 7).

Obligation fiduciaire Lorsqu'une personne ou une institution ou un État a une obligation fiduciaire envers quelqu'un d'autre, l'entité qui a l'obligation doit agir d'une manière qui profitera à l'autre, généralement au niveau de ses finances, mais aussi de sa santé par exemple. En droit canadien, une obligation fiduciaire désigne une relation dans le cadre de laquelle une première partie (le fiduciaire) est responsable de veiller aux intérêts fondamentaux d’une autre partie (le bénéficiaire).

Les avocats qualifient d'inaction la période de six semaines durant laquelle le gouvernement a tardé, selon eux, à décréter l'état d'urgence, alors qu'il savait que le virus allait causer des ravages dans les centres de soins de longue durée de la province.

Ils s'appuient sur plusieurs documents pour étayer leurs accusations, comme les déclarations sous serment des plaignants, trois récents rapports de la Vérificatrice générale de l'Ontario et le mémoire de la Commission d’enquête sur la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée.

Angela Coke, l’honorable juge Frank N. Marrocco et le Dr Jack Kitts ont présidé les travaux de la Commission ontarienne d'enquête sur la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée de l'Ontario. Photo : Capture d’écran - Commission ontarienne d'enquête sur la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée

La Commission avait notamment conclu que le gouvernement aurait dû tirer l'alarme dès que les foyers de soins de longue durée ont commencé à enregistrer des éclosions de COVID-19 en février 2020.

Or, la province a continué à minimiser la menace du virus et n'a pas reconnu l'existence d'une propagation communautaire et d'une transmission asymptomatique jusqu'en mars voire avril 2020, malgré des preuves convaincantes du contraire , peut-on lire dans le document qui cite le rapport final de la Commission.

Dans un rapport daté d'avril 2021, la vérificatrice générale de l'Ontario, Bonnie Lysyk, écrivait que les foyers de soins de longue durée et le ministère qui les supervise n'étaient pas « préparés » pour faire face à la pandémie. Photo : The Canadian Press / Frank Gunn

Les avocats fondent également leurs arguments sur les déclarations du Dr Dick Zoutman, l'ancien président du Comité scientifique consultatif sur le SRAS de l'Ontario.

Le Dr Zoutman a conclu que 90 % des décès et des infections dans les établissements de soins de longue durée de l'Ontario auraient pu être évités si la province avait simplement agi en fonction de ce qu'elle savait et si elle avait réagi plus rapidement à la lumière de ce que faisaient d'autres juridictions au pays ou dans le monde.

Les conditions du magistrat

Les plaignants montrent du doigt trois personnes en particulier, soit la ministre de la Santé, la ministre des Soins de longue durée et le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario.

Le juge Edward Belobaba, de la Cour supérieure de l'Ontario, a toutefois statué que seule la ministre des Soins de Longue durée devait être l'intimée dans cette cause, même si les deux autres peuvent aussi faire l'objet de critiques pour les délais et l'inaction que les plaignants leur reprochent.

Il restreint en outre la portée du recours, en limitant les accusations aux seules allégations de négligence.

La ministre des Soins de longue durée Merrilee Fullerton, la ministre de la Santé Christine Elliott et le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr David Williams, en 2020. Photo : La Presse canadienne/CBC News

Le magistrat soutient que les allégations de manquement à l'obligation fiduciaire de la province et d'atteinte à la Charte seraient très difficiles à prouver devant une cour de justice à la lumière de la jurisprudence.

La violation de l'obligation fiduciaire n'a aucune chance de succès et est clairement vouée à l'échec , écrit-il.

Par ailleurs, le fait que le gouvernement a prétendument tardé à émettre des directives censées sauver des vies dans ces foyers ne constitue pas une privation au sens de l'article 7 de la Charte , ajoute-t-il.

Les plaignants sont enfin divisés en trois catégories : les bénévoles et les résidents des foyers de longue durée, où ils ont été infectés par le coronavirus, les visiteurs et les familles des victimes.

Une soixantaine d'aînés, comme Kathryn Robertson, sont morts de la COVID-19 dans la résidence Camilla Care Community, dont les jardins avaient été parsemés de croix en guise de cimetière. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Par exemple, Kathryn Robertson vivait au foyer Camilla Care Community de Mississauga, où elle a contracté la maladie avant de mourir à l'automne 2020.

Sa fille et son fils poursuivent la province en leur qualité de représentants de la succession de Mme Robertson et des membres de leur famille.

Dans sa décision, le juge a néanmoins rejeté le groupe de plaignants qui s'étaient rassemblés dans les catégories des visiteurs ou des bénévoles.

Tous ceux qui ont contracté le coronavirus en visitant l'un des foyers identifiés dans le recours ou qui y ont fait du bénévolat durant les premiers mois de la pandémie ne peuvent donc y participer.

À l'époque, la ministre des Soins de longue durée, Merrilee Fullerton, s'est vigoureusement défendue à Queen's Park, en affirmant que son gouvernement avait hérité d'un système de soins qui avait longtemps été négligé. Photo : Chaîne de l'Assemblée législative de l'Ontario

Seuls les héritiers des résidents qui sont morts ou ceux qui ont survécu à la COVID-19, et leurs familles, sont autorisés à poursuivre la ministre des Soins de longue durée, mais on ignore le nombre de personnes que cela peut représenter.

Parallèlement à ces procédures, un autre recours collectif vise cette fois six entreprises privées de résidences de soins de longue durée de la province (Sienna, Revera, Chartwell, Responsive, Extendicare et Schlegel) et deux autres entités qui sont gérées par des municipalités.

Dans ce cas, la certification des tribunaux n'a pas encore été accordée aux demandeurs, puisque les audiences pour entendre les requêtes des différentes parties n'ont pas encore eu lieu. Elles doivent débuter ce mois-ci et prendre fin en avril.

Aucune des allégations des plaignants contre le gouvernement ou les entreprises en question n'a été prouvée à ce jour devant une cour de justice.

Dans un courriel, le ministère du Procureur général de l'Ontario dit avoir saisi les tribunaux pour interjeter appel de la décision du juge d'avoir autorisé le recours collectif contre la province.