Le projet de nouvelle traverse Rimouski-Forestville prend forme

Après des mois de tergiversations, le projet de traverse entre Rimouski et Forestville se précise. Selon nos informations, il sera porté par un organisme à but non lucratif avec comme administrateurs la Société de promotion économique de Rimouski (SOPER) et la Société d’économie et de développement de Forestville (SEDF).

Le nom Corporation de liaison maritime Rimouski-Forestville a été réservé auprès du Registraire des entreprises du Québec en novembre dernier et le temps file pour former cet organisme à but non lucratif. Le nom est réservé jusqu’au 22 février prochain.

Sous l’égide de cet OBNL , la SOPER et la SEDF piloteraient le service de traverse et s'allieraient avec l’armateur, qui a été choisi en août dernier.

C’est l’une des dernières étapes du projet, lancé il y a un an, avec la publication d’un appel d’intérêt pour tout armateur qui souhaiterait gérer un service de traverse entre Rimouski et Forestville.

La SOPER et la SEDF n’ont pas voulu commenter.

Le choix de former un organisme à but non lucratif n’est pas anodin; sous cette forme juridique, il serait plus facile pour la Corporation de liaison maritime Rimouski-Forestville de toucher des subventions gouvernementales, ce qui était impossible pour le service de traverse administré par Hilaire Journault.

Celui-ci avait tout de même lancé un appel à l’aide auprès de Québec. Il demandait 300 000 $ au gouvernement pour assurer la pérennité du service, happé de plein fouet par la hausse du prix du carburant.

De plus, cette association sous forme d’ OBNL permet d’unir les deux villes par le truchement de leur société économique, ce qui n’était pas le cas avec le service de traverse d’Hilaire Journault.

Pendant ce temps, les négociations avec l’armateur désigné par la SOPER et la SEDF – dont l’identité est inconnue – se poursuivent encore à l’heure actuelle, toujours selon nos informations. L’objectif demeure le même : assurer un service de traversier entre Rimouski et Forestville dès l’été prochain.

Le CNM Évolution ne baisse pas pavillon… pour l’instant

Contacté par Radio-Canada, Hilaire Journault affirme de son côté que rien n’a encore été décidé quant à la saison 2023 du CNM Évolution. Sa situation financière ne s’est guère améliorée, confie-t-il. Pourtant, celui qui est à la barre de la Traverse Rimouski-Forestville depuis 25 ans prévoit toujours offrir le service en juin prochain, du moins en théorie .

De nombreux bris et imprévus ont assombri les plus récentes saisons du promoteur privé. L’été dernier, il mettait fin prématurément au service en raison de pertes financières de plus de 100 000 $, notamment causées par la hausse du prix du carburant.

Hilaire Journault dit s’être senti abandonné par la Société de promotion économique de Rimouski lorsqu'il a lancé son appel d’intérêt en janvier 2022.

Tant Guy Caron que Micheline Anctil, respectivement maires de Rimouski et Forestville, ont déploré le manque de fiabilité du service par le passé. Au moment de l'interruption prématurée de la saison du CNM Évolution au mois d’août, Guy Caron affirmait que la décision de Rimouski et de Forestville de chercher un nouvel armateur était tout à fait justifiée .

Une annonce conjointe afin de présenter officiellement le projet de traverse devrait avoir lieu d’ici le mois de mars.