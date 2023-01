Le plus petit nombre de nouveaux cas de COVID-19 depuis la mi-juin dans la région

C’est ce qu’a dévoilé le dernier bilan hebdomadaire publié mercredi par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Dans la semaine du 4 au 10 janvier, il y a eu 142 résultats positifs en laboratoire, parmi les groupes prioritaires qui ont accès aux tests PCR. Il faut remonter au bilan du 14 juin, avec 130 cas positifs, pour trouver un nombre aussi peu élevé.

Les cas hebdomadaires ont longtemps oscillé autour de 250 l’automne dernier, avant de grimper jusqu’à 483 à la mi-décembre.

Un seul décès s’est ajouté au bilan dans la dernière semaine, portant le total à 566 depuis le début de la pandémie.

Pour ce qui est des hospitalisations, elles ont légèrement baissé par rapport au niveau atteint sept jours plus tôt.