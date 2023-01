Un couple de pianistes russo-ukrainien choisit Montréal

Comme leur école de musique et leur carrière de pianiste avaient un rayonnement international, leur vie en Russie était devenue impossible. Avoir été en contact avec l’étranger plaçait Olga Kudryakova et Maxim Shatalkin dans une position délicate face au régime de Vladimir Poutine.

En plus, ils étaient contre la guerre, et c’était devenu dangereux pour eux de le dire. Certains de leurs amis avaient été arrêtés lors d’une manifestation contre l’invasion de l’Ukraine, un tragique avertissement du sort qui les menaçait.

Émotionnellement, c’était devenu insoutenable : nous ne pouvions plus dire ce que nous pensions des événements en Ukraine sans risquer la prison, et nous avions peur d’être privés de nos droits , raconte Olga Kudryakova, qui se rappelle avoir été choquée par l’influence que la propagande de Poutine parvenait à avoir sur certaines personnes dans son entourage.

Le fossé qui commençait à diviser la société russe et le climat de méfiance croissant les ont poussés à envisager l’exil, non sans déchirements. À Moscou, nous étions des pianistes et des professeurs renommés. Notre vie était belle et nous n’avions aucune envie de vivre ailleurs , admet Maxim Shatalkin.

Ils ont obtenu des visas auprès du gouvernement canadien dans le cadre du programme mis en place dans la foulée du conflit en Ukraine. C’était juste avant la mobilisation russe décrétée par le régime, qui aurait pu contraindre Maxim Shatalkin à aller au front.

Nous avons choisi le Canada pour sa vie culturelle riche. C’est important pour nous, musiciens, parce que nous voulons continuer à enseigner le piano et à jouer en concert , explique Olga.

Olga Kudryakova et Maxim Shatalkin ont atterri à Toronto à la mi-août, en provenance d’Amsterdam. Suivant les conseils d’un ami, ils ont choisi Montréal, où ils ont rencontré Serge Hervouet-Zeiber, linguiste retraité, devenu depuis un ami proche du couple.

Ils sont très ouverts, ils comprennent la société dans laquelle ils se trouvent. Ça ne fait que quelques mois qu'ils sont ici et ils comprennent la dynamique au Québec. Ils se sont mis au français , explique Serge Hervouet-Zeiber.

Olga et Maxim se sont rencontrés en 2009 au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou. Ils ont gagné des concours internationaux en duo et en solo et ont ouvert leur école de musique à Moscou.

À Montréal, ils ont voulu reprendre leurs activités musicales en enseignant le piano à de jeunes réfugiés ukrainiens. Dans le quartier Côte-des-Neiges où ils logent, le centre de loisirs Sylvan Adams leur prête un local de musique pour y donner leurs cours.

« Ce sont vraiment des gens remarquables. Remarquables. Intéressants, débrouillards. Courageux. [...] Ce sont des virtuoses. Ce sont des pianistes reconnus. » — Une citation de Serge Hervouët-Zeiber

Olga Kudryakova et la petite élève Karina Lezhina. Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Despatie

Dans leurs bagages, ils ont de précieux souvenirs, des photos et leur talent. Ils ont déniché un piano d’occasion et un appartement où ils peuvent jouer sans trop déranger les voisins.

Leur désir de renouer avec la scène commence à prendre forme. Maxim Shatalkin a remplacé le pianiste du trio Fibonacci en octobre, apprenant en quelques semaines un programme complet pour jouer à la prestigieuse salle Bourgie.

Et il y a d’autres projets de concerts à l’horizon, notamment à la chapelle historique du Bon-Pasteur. Olga ouvrira la prochaine saison le 24 septembre. Puis le couple présentera son duo le 30 novembre. Enfin, le 28 janvier 2024, Maxim y donnera son récital.

Comme tant d’autres, ils sont coupés de leurs familles et de leurs amis. Reconnaissants, ils se disent bien accueillis et entourés à Montréal.

Pour moi, les gens qui aiment la musique se ressemblent, peu importe où ils vivent et d'où ils viennent , conclut Maxim Shatalkin avec un sourire qui en dit long.

La musique, ce langage universel, les transporte ailleurs et les aide à apprivoiser leur nouvelle ville, leur nouvelle vie.