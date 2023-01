COVID-19 : les hospitalisations en baisse au Québec en dépit de 12 nouveaux décès

Deux de ces personnes sont décédées dans les dernières 24 heures, quatre autres dans la dernière semaine et six il y a plus de sept jours. Cela porte le nombre total de décès dus au virus à 17 801 au Québec.

Les nouvelles sont plus positives du côté des hospitalisations, qui diminuent progressivement depuis le début de la semaine.

Québec note une baisse de 37 hospitalisations liées à la COVID-19 par rapport à la veille, soit un total de 1989 patients atteints de la maladie qui se trouvent à l'hôpital. Parmi eux, 682 sont traités spécifiquement pour le coronavirus.

Quelque 49 personnes sont aux soins intensifs, dont 26 en raison de la COVID-19. Il s'agit d'une augmentation de cinq par rapport au bilan précédent.

Du côté des cas, le gouvernement a dénombré 636 nouvelles infections, auxquelles il faut ajouter 42 cas positifs détectés par des tests rapides.

Le nombre d'infections est probablement sous-estimé étant donné que les centres de dépistage sont réservés aux clientèles prioritaires.

En ce qui concerne la vaccination, 7471 doses administrées s'ajoutent.