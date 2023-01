Le gouvernement fédéral dépose une plainte contre l’AFPC

Le gouvernement fédéral annonce, vendredi, avoir déposé une plainte auprès de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (CRTESPF) contre l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC). Il accuse le syndicat d’avoir manqué à son obligation de négocier de bonne foi.

La situation continue de se tendre entre le gouvernement fédéral et l’ AFPC . Alors que les 165 000 fonctionnaires du syndicat sont appelés à voter sur un mandat de grève, a annoncé l’ AFPC cette semaine, le gouvernement du Canada contre-attaque.

Par voie de communiqué, il dit avoir clairement exprimé son engagement à obtenir un résultat positif à la table de négociation pour les employés des groupes Services des programmes et de l’administration (PA), Services techniques (TC), Enseignement et bibliothéconomie (EB) et Services de l’exploitation (SV) . Mais il accuse du même souffle l’ AFPC de faire preuve de réticence à conclure des ententes au cours de cette ronde de négociations .

Depuis le début des négociations en juin 2021, l’ AFPC a inondé les tables de négociation d’un nombre de propositions coûteuses – plus de 500 pour ses cinq unités de négociations. Parallèlement, elle a refusé de prioriser ses demandes et de donner suite à ses propositions initiales, et elle n'a pas répondu aux offres globales de l'employeur , dénonce le Bureau de la présidente du Conseil du Trésor du Canada, Mona Fortier, par voie de communiqué.

Le gouvernement insiste sur le fait qu’il veut continuer à négocier à la table de négociation en vue d’un résultat positif .

Lorsque cela s’est avéré impossible, le gouvernement a soutenu la mise en place de la Commission d’intérêt public (CIP) et la nomination d’un médiateur comme une étape constructive pour faire avancer les négociations. Cependant, tout au long des audiences de la CIP , l’ AFPC a de nouveau été incapable de faire les efforts raisonnables pour parvenir à des ententes. Et avant même que les rapports de la Commission n’aient été rendus, l’ AFPC a annoncé qu’elle tiendrait des votes de grève, quelles que soient les recommandations de la CIP .

« Il est évident que l’ AFPC cherche à précipiter une grève sans faire tous les efforts raisonnables pour conclure une convention collective. » — Une citation de Extrait du communiqué de presse du Bureau de la présidente du Conseil du Trésor du Canada

Les actions de l’ AFPC ne respectent pas son obligation de négocier de bonne foi , lance le gouvernement.

Forcer un retour à la table de négociation

Dans sa plainte, le gouvernement demande à la CRTESPF d’ordonner à l’ AFPC de retourner à la table de négociation.