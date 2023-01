Des produits toxiques utilisés dans le papier de toilette trouvés dans des épaulards

Des chercheurs ont décelé des produits chimiques utilisés dans la production de papier de toilette ainsi que des « contaminants éternels » dans des échantillons de tissus de six épaulards résidents du Sud et six épaulards de Bigg, échoués sur la côte de la Colombie-Britannique.

L'étude, une collaboration entre l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), Pêches et Océans Canada et le ministère de l'Agriculture et des Aliments de la Colombie-Britannique, est parue dans la revue Environmental Science and Technology.

Le nonylphénol : classé toxique

Le composé organique 4-nonylphénol représentait 46 % du total des polluants identifiés. Il fait partie du groupe des nonylphénols (NP) classé comme des substances toxiques par Ottawa depuis 2001.

Cette substance est utilisée dans la production de papier dont le papier hygiénique, mais également dans le savon, les produits de nettoyage, la production de textile.

Il est important de garder un œil sur ce contaminant, c’est un signal d’alerte, c’est la première fois que l’on en observe dans ce groupe d’épaulards, dans les résidents du Sud , explique Juan José Alava, coauteur de l’étude et chercheur principal de l'unité de recherche sur la pollution des océans à l'Institut des pêches et océans de l’ UBC . L'épaulard résident du Sud est une espèce en voie de disparition qui ne se compte plus que par dizaines.

Des épaulards résidents du Sud. Photo : Paul Cottrell, Pêches et Océans Canada

Ce qui était particulièrement préoccupant, c'est que chez la [femelle] épaulard enceinte, nous avons constaté qu'environ 95 % [de ce contaminant] pouvaient être transférés au fœtus en développement. Il y a donc un risque d'exposition des fœtus, mais nous ne connaissons pas encore les conséquences sur le développement du fœtus , explique Stephen Raverty, coauteur de l’étude et pathologiste vétérinaire au ministère de l'Agriculture et des Aliments de la Colombie-Britannique.

Les contaminants éternels

Les chercheurs ont également retrouvé une autre substance synthétique préoccupante : l’acide carboxylique fluorotélomérique (ACFT) 7:3. Cette substance fait partie d’un groupe surnommé les contaminants éternels , car ils persistent pendant de très longues périodes et peuvent se bioaccumuler dans la chaîne alimentaire , affirme Stephen Raverty. Il ajoute que c’est la première fois que ce contaminant a été identifié dans un mammifère marin.

Cette substance pourrait provoquer une immunotoxicité, rendant les mammifères marins comme les épaulards plus sensibles aux pathologies et aux maladies infectieuses , ajoute Juan José Alava. Ces produits chimiques sont utilisés dans les matériaux d'emballage des aliments, les teintures, les ustensiles de cuisine et les extincteurs.

Peter Ross, chercheur à la fondation Raincoast Conservation, se dit attristé, mais pas surpris par ces résultats. Il remarque que les baleines sont vulnérables à ces produits chimiques parce qu'elles vivent longtemps et se trouvent au sommet de la chaîne alimentaire.

Des épaulards. Photo : Natural Resources Defense Council

Avec 1000 nouveaux produits chimiques sur le marché canadien chaque année, nous avons beaucoup de contaminants émergents pour lesquels nous ne savons pas vraiment à quoi nous attendre et ce que nous pourrions trouver lorsque nous examinons quelque chose comme un épaulard , constate-t-il.

Le traitement des eaux

Les auteurs de l’étude espèrent que ces données seront utilisées afin d’améliorer les réglementations actuelles sur ces polluants afin de réduire leur présence dans les écosystèmes marins.

Il faut en faire plus dans les usines de traitement de l'eau, pour éviter que ces contaminants ne se retrouvent dans l'environnement, car ils ne sont pas entièrement capturés , déplore Juan José Alava.

L’étude porte sur des nécropsies de baleines échouées entre 2006 et 2018, toutefois la recherche se poursuit. Nous prélèverons régulièrement des échantillons sur les orques, cela fait maintenant partie de notre protocole d'examen nécropsique d’analyser ces substances , conclut le pathologiste vétérinaire Stephen Raverty.

Avec les informations de Tarnjit Parmar