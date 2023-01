Le succès d’Avatar 2 confirme que le cinéma se relève, selon James Cameron

L'immense succès en salle d'Avatar : la voie de l'eau (Avatar: The Way of Water), le deuxième volet de la saga de James Cameron dont les recettes approchent les 2 milliards de dollars américains (2,6 milliards de dollars canadiens) dans le monde, prouve que « le cinéma se relève » après la pandémie, selon le réalisateur canadien.

Nous avons eu un an pour voir que cette résurgence n'était pas un accident, ou juste le succès d'un film , a expliqué le cinéaste à l'AFP jeudi à Los Angeles, en citant d'autres longs métrages qui ont fait revenir les foules en salle aux États-Unis en 2022 : Top Gun: Maverick, Black Panther : longue vie au Wakanda (Black Panther: Wakanda Forever) et le dernier film de la saga Spider Man.

Avec ces succès populaires, il y a une tendance , a jugé James Cameron devant l'illustre Chinese Theater, où il a laissé ses empreintes sur le célèbre trottoir lors d'une cérémonie célébrant sa carrière à Hollywood.

En compagnie du producteur Jon Landau, le réalisateur James Cameron laisse ses empreintes sur le trottoir devant le Chinese Theatre à Hollywood. Photo : Getty Images / Kevin Winter

Treize ans après le premier volet, qui reste à ce jour le plus gros succès de l'histoire du cinéma avec 2,9 milliards de dollars américains (3,8 milliards de dollars canadiens) de recettes, Avatar : la voie de l'eau semble marcher dans les pas de son prédécesseur.

Cette fable sous-marine à grand déploiement, tournée en 3D, caracole en tête des billetteries américaines et est déjà le septième film le plus lucratif de l'histoire du cinéma mondial.

Un nouveau souffle pour le cinéma

Ces résultats ont de quoi revigorer un peu l'industrie du cinéma, à laquelle la concurrence de la diffusion numérique et l'apathie suivant la pandémie avaient donné des sueurs froides.

Aux États-Unis, environ 500 salles ont fermé depuis la pandémie, selon la National Association of Theater Owners. De plus, Cineworld, le groupe britannique propriétaire de Regal Cinemas, la deuxième chaîne américaine de salles, est en pleine restructuration, après s’être placé sous la protection de la loi sur les faillites aux États-Unis.

Dans une industrie convalescente, le réalisateur de Titanic et Terminator reste intimement persuadé de la capacité d'adaptation du septième art. Je pense que les films ne mourront jamais, insiste-t-il. Comme culture et comme société, nous avons besoin de nous retrouver dans ces grands espaces, avec des centaines de personnes inconnues.

À 68 ans, le cinéaste reconnaît pourtant que les habitudes de sortie ont changé, et que le goût retrouvé du public pour le grand spectacle et le divertissement ne ruissellent pas pour autant vers le cinéma indépendant.

Il y a un certain type de films que les gens veulent aller voir au cinéma, et un autre type de longs métrages qu'ils n'iront pas voir en salle , résume James Cameron. Pour cette raison, le réalisateur pense que la diffusion en ligne a un rôle très important à tenir pour la diversité de l'offre cinématographique.

Un accueil mitigé des critiques et de l’industrie

Avatar : la voie de l'eau apporte la 3D vers de nouveaux horizons et permet au réalisateur, plongeur averti et végétalien, d'offrir une variation sur les thèmes de la saga : la protection de la nature, menacée par un impérialisme écocide. Mais cette suite ne jouit pourtant pas du même succès d'estime.

Après un accueil partagé de la part de la critique, le film est reparti bredouille des Golden Globes, mardi soir, contrairement à son prédécesseur de 2009, qui avait remporté le prix du meilleur film et avait valu une statuette de meilleur réalisateur à James Cameron.

Image tirée du film « Avatar : la voie de l'eau » Photo : 20th Century Studios

Le film n'a pas non plus été en nomination pour les récompenses remises par ses pairs de la Directors Guild of America (DGA). C'est la nature de l'art, on ne peut pas plaire à tout le monde , souligne le réalisateur canadien, qui assume le côté simple et universel de sa série de films, dont les deux prochains volets sont déjà en préparation.

Les critiques [...] pensent qu'une certaine forme de sincérité, où l'on met son cœur à nu, n'est pas assez sophistiquée, voire qu'elle est naïve, regrette le cinéaste. Pour moi, c'est un point de vue pseudo-intellectuel.

L'univers d'Avatar parle à toutes les cultures du monde , se réjouit-il, en expliquant que le second volet est en voie de devenir le film le plus vu de l'histoire en Ukraine , envahie par la Russie comme peut l'être Pandora.