Le YMCA du nord-est de l’Ontario vit d’importantes difficultés financières

Si elle ne change pas sa façon de fonctionner, l’organisation prévoit une perte annuelle de plus de 300 000 $ pour les cinq prochaines années.

Les YMCA de North Bay, Timmins et Sudbury offrent plusieurs services, tels que des centres d’activité physique, des services de garde, d’emploi et d'aide aux immigrants, en plus de gérer des terrains de camping.

La présidente-directrice générale de l’organisme, Helen Francis, explique que les succursales de North Bay et de Timmins maintiennent celle de Sudbury en vie, alors que l’établissement sudburois est en voie d’afficher une perte de plus de 700 000 $ par année.

Mme Francis affirme que le YMCA Sudbury aura besoin de l'appui de la municipalité et de la communauté pour rester viable à long terme. (Photo d'archives) Photo : CBC/Erik White

Il faut trouver un nouveau modèle d’affaires pour Sudbury, sinon c’est tout l’organisme qui est à risque , explique Kristian Gareau, un des membres du conseil administratif de YMCA du Nord-Est de l’Ontario.

Trois solutions pour éviter la fermeture

M. Gareau ajoute qu’il y a eu plusieurs discussions très positives avec la Ville du Grand Sudbury au cours des derniers mois, en vue d’élaborer un nouveau modèle de partenariat.

Le meilleur scénario, selon lui, serait que la Ville prenne en charge les coûts liés à l’entretien du centre aquatique, tandis que l’organisme continuerait de payer les coûts des autres services.

Après tout, le bâtiment qui abrite YMCA Sudbury, le Centre pour la vie, est le fruit d’un partenariat de plus de vingt ans avec la municipalité. On s’est toujours entraidés, et le moment est venu d’appuyer le YMCA , dit-il.

L’organisme a demandé au conseil municipal de se prononcer sur cet enjeu d’ici la fin du mois de mars.

Une autre solution pour améliorer les finances de YMCA Sudbury serait de réaménager l’espace actuel, affirme Mme Francis.

L’organisme pourrait trouver des locataires, comme des entreprises locales, pour payer les coûts associés au maintien de l'édifice , selon la directrice. Dans cette optique, YMCA Sudbury envisage de fermer les courts de squash afin de créer plus de locaux à louer.

Une autre solution consisterait à recruter davantage de membres pour remplacer les plus de 2000 personnes qui ont quitté durant la pandémie.

M. Gareau affirme que plusieurs plans sont en marche pour faire des efforts dans ce sens. Nous avons embauché une petite équipe de marketing pour augmenter notre visibilité sur les médias sociaux , offre-t-il à titre d’exemple.

Un pilier dans la communauté

Depuis qu’Erik McCormick est devenu membre du YMCA Sudbury il y a huit mois, il a commencé à faire de l’exercice trois à quatre fois par semaine. C’est devenu une partie importante de ma vie , confie-t-il.

« Le YMCA est un des piliers du centre-ville de Sudbury. Je ne peux pas imaginer à quoi ressemblerait cet endroit si l’établissement devait fermer. » — Une citation de Erik McCormick, résident du Grand Sudbury

Ce natif du centre-ville de Sudbury comprend mal pourquoi la municipalité n’est pas encore intervenue. Pourquoi est-ce qu’il a fallu attendre que le YMCA sonne l’alarme ? se demande-t-il.

Erik McCormick est récemment devenu membre de YMCA Sudbury. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Pour certains membres de la communauté, les difficultés financières du YMCA rappellent les douloureux souvenirs de la crise à l’Université Laurentienne.

Je suis très reconnaissante de leur transparence, et de leurs efforts de communication , commente Mary Wideman, mère de deux enfants qui fréquentent l’établissement.

Je suis heureuse qu’ils consultent et demandent l’aide de la communauté avant de prendre des décisions irréversibles , ajoute-t-elle.

Pour cette résidente du Grand Sudbury, il est impératif de maintenir le bon fonctionnement de l’établissement. On ne peut pas perdre le YMCA. Même ceux qui ne sont pas membres apprécient ce que l’organisme apporte au centre-ville.

Avec les informations de Bienvenu Senga et de Sarah MacMillan, de CBC News