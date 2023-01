COVID-19 : doit-on encore recommander la vaccination à l’ensemble de la population?

Le Comité d'immunisation du Québec (CIQ) a transmis ses recommandations à la Santé publique du Québec.

Ils [le Comité d'immunisation du Québec] sont en réflexion pour déterminer si le gouvernement doit poursuivre sa stratégie actuelle de recommander la vaccination à toute la population, incluant les gens qui ne sont pas nécessairement à risque de complications , indique Alain Lamarre, professeur en immunologie et virologie à l'INRS.

La possibilité de cibler particulièrement les populations plus vulnérables pourrait être retenue. C'est d'ailleurs ce qu'avait recommandé le CIQ quant aux vaccins bivalents, accessibles depuis quelques mois au Québec.

L'arrivée de l'omicron a quand même changé beaucoup la performance du vaccin pour prévenir l'infection, mais la performance pour prévenir l'hospitalisation est resté bonne, c'est pour ça que le CIQ a mis l'accent sur la revaccination de gens qui avaient le plus de risques d'être hospitalisés , a réitéré le Dr. Gaston De Serres, membre du CIQ , vendredi matin, sans dévoilé les recommandations.

Personnes vulnérables

Les personnes âgées, les gens avec des conditions médicales et ceux qui n'ont jamais été atteints de la COVID-19 devraient être particulièrement ciblés. Je m'attends à ce que ce soit sensiblement la même chose. C'est tout à fait logique , estime Alain Lamarre.

Alain Lamarre. Photo : Gracieuseté : INRS

Pour les gens qui ont fait la COVID et qui ont reçu le vaccin, ce qu'on appelle une immunité hybride, ces gens-là sont bien protégés contre les maladies graves et les décès. Ajouter chaque cinq à six mois une autre dose apporte seulement un bénéfice marginal en termes de protection contre l'infection.

Raffinement de la campagne de vaccination

Même son de cloche pour le Dr. Karl Weiss, qui souligne que de nombreux pays se questionnent sur la vaccination étendue dans la population. Le microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses à l'Hôpital général juif de Montréal croit aussi que la campagne de vaccination est rendue à une étape de raffinement .

Le Dr Karl Weiss. Photo : Radio-Canada

« Le fait qu'on soit sortir de cette phase aiguë de la pandémie pour rentrer plus dans une espèce d'endémie, c'est grâce à la vaccination. Dans la partie aiguë de la pandémie, où on était mal pris, on a appliqué la même recette à l'ensemble de la population [...] ce qui était correct de faire à ce moment dans un contexte d'urgence planétaire. Mais ce n'est pas ce qu'on fait habituellement en médecine. On ne vaccine pas tout le monde selon les mêmes critères. » — Une citation de Dr. Karl Weiss, microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses à l'Hôpital général juif de Montréal

L'expert rappelle que l'immunité parfaite pour la population n'existe pas avec la COVID et qu'il faudra cohabiter avec le coronavirus. On sait aujourd'hui que pour la majorité de la population que trois doses de vaccins, c'est probablement suffisant pour prévenir la maladie sévère et probablement à assez long terme. On va devoir avoir une espèce de vaccination à géométrie variable selon les groupes qu'on va cibler .

Il croit qu'une vaccination sporadique pourrait être recommandée pour certaines populations, dont les personnes de 65 ans et plus.