Meta poursuit l’entreprise de surveillance en ligne Voyager Labs

Voyager Labs, une société de surveillance propulsée par l’intelligence artificielle (IA), est poursuivie en justice par Meta, qui l’accuse d’avoir récupéré des données sur ses réseaux sociaux Facebook et Instagram à l’aide de faux comptes.

Plus précisément, Voyager Labs aurait utilisé son propre logiciel d’IA et créé des dizaines de milliers de faux comptes sur Facebook et Instagram afin de récolter des données sur le réseau social pour prédire d’éventuels comportements criminels d’internautes.

L’entreprise, qui se décrit comme une leader mondiale des solutions d'investigation avancées basées sur l'IA , a fait l’objet d’une enquête menée par The Guardian en 2021  (Nouvelle fenêtre) . Selon le quotidien britannique, Voyager Labs a vendu ses services à la police de Los Angeles, qui souhaitait avoir une vue d’ensemble de personnes susceptibles de commettre des crimes dans le futur.

Quelque 38 000 faux comptes auraient été créés pour récolter les données d’environ 600 000 utilisateurs et utilisatrices entre juillet et septembre 2022, selon ce qu’a indiqué Meta dans un document légal. Le géant de la technologie accuse l’entreprise d’avoir violé ses conditions d’utilisation en agissant de la sorte sans autorisation.

Meta affirme avoir supprimé plus de 60 000 comptes liés à la société de surveillance. Dans la poursuite, l’entreprise exige que Voyager Labs cesse d’enfreindre ses conditions d’utilisation et que les tribunaux l’interdisent d’utiliser ses réseaux sociaux. Meta réclame également un dédommagement, puisqu’elle estime que l’entreprise s’est enrichie à ses dépens.

Une méthode critiquée

Voyager Labs n’est pas la seule entreprise à prétendre qu'elle peut prédire de futurs crimes grâce aux activités en ligne d'individus. Or, plusieurs spécialistes et études affirment que ces technologies favorisent le profilage racial et que la simplicité des algorithmes les rend inefficaces pour prévoir la criminalité, selon ce que rapporte Motherboard, de Vice, une publication spécialisée en technologie.

Les entreprises comme Voyager font partie d'une industrie qui fournit des services de raclage à n'importe qui, peu importe la personne qui est ciblée et dans quel but, y compris comme moyen de profiler les gens pour un comportement criminel , a déclaré Jessica Romero, directrice de l'application de la plateforme et des litiges de Meta, dans un billet de blogue.  (Nouvelle fenêtre)

« Cette industrie collecte secrètement des informations que les gens partagent avec leur communauté et leurs proches, sans surveillance ni responsabilité, et d'une manière qui peut [brimer] les droits civils des gens. » — Une citation de Jessica Romero, directrice de l'application de la plateforme et des litiges de Meta

Voyager Labs ne se serait pas contentée que des réseaux sociaux de Meta. L’entreprise aurait aussi tiré des informations de Twitter, YouTube, LinkedIn et Telegram, selon le billet de blogue de Meta.