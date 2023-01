Les contrats octroyés à McKinsey dépassent 100 millions de dollars sous Justin Trudeau

L’implication de la firme McKinsey dans les affaires de l’État canadien est encore plus grande que ce qui avait été dévoilé jusqu'ici. De nouveaux contrats, signés au cours des derniers mois, portent le total octroyé au cabinet-conseil américain à plus de 100 millions de dollars depuis l’arrivée au pouvoir des libéraux.

La Défense nationale est le ministère qui a le plus eu recours à la firme. Depuis 2021, elle a versé à McKinsey au moins 34 millions de dollars, révèle une recension réalisée grâce à de nouvelles données disponibles, qui incluent les sociétés d’État.

La firme a notamment joué un rôle dans la modernisation de la Marine royale canadienne, dans la promotion de la diversité culturelle à la Défense et dans le système de gestion des plaintes, notamment celles pour inconduite sexuelle dans l’armée.

La firme américaine est un cabinet-conseil ayant 130 bureaux dans 65 pays qui emploient 30 000 consultants. Photo : McKinsey

Début janvier, une enquête de Radio-Canada démontrait que les libéraux avaient dépensé 30 fois plus pour les services de McKinsey que les conservateurs de Stephen Harper, pourtant restés plus longtemps au pouvoir. L’écart est finalement encore plus grand.

Ces dizaines de contrats feront l’objet d’une enquête parlementaire, dont la tenue a été imposée par l’opposition, en position de force au sein du Comité des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires. Sous pression, le premier ministre Justin Trudeau a aussi demandé à deux ministres d’examiner l’octroi de contrats à McKinsey.

En nous appuyant sur divers rapports financiers et contractuels, nous avons calculé que les sommes octroyées par le fédéral depuis 2015 dépassent désormais la barre des 100 millions de dollars.

Dans une réponse fournie vendredi soir, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), responsable de la plupart des achats de l’appareil fédéral, confirme avoir dépensé un montant total de 101,4 millions de dollars, pour 23 contrats signés au cours des 7 dernières années.

De nombreux contrats sans appel d’offres De nombreuses ententes ont été signées par le fédéral avec McKinsey de gré à gré, sans appel d’offres. C’est le cas par exemple avec Emploi et développement social Canada, Exportation et Développement Canada, la Banque de développement du Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada ou encore la Défense nationale. Selon une explication fournie par SPAC, il s’agit notamment de commandes subséquentes à une offre à commandes principale et nationale . Ce processus a été mis en place pour faciliter l'accès des ministères et des organismes gouvernementaux aux services d’étalonnage du secteur privé . Aux yeux d’Ottawa, McKinsey détient les droits exclusifs pour la fourniture de certains services, permettant de soutenir des programmes complexes, notamment la modernisation numérique et d'autres grandes initiatives de transformation .

Au moins 34 millions de dollars pour la Défense nationale

Dans les derniers mois, c’est la Défense nationale qui a le plus sollicité la firme McKinsey, au point où le ministère est devenu celui qui a dépensé le plus d'argent pour les services du cabinet-conseil depuis l'arrivée au pouvoir de Justin Trudeau en 2015.

Au moins 15 contrats ont été signés depuis mars 2021, par le ministère directement ou par l'entremise de Services publics et approvisionnement Canada (SPAC), pour un total d’au moins 34 millions de dollars.

McKinsey a fourni des services à la Marine royale canadienne. Photo : The Canadian Press / Adrian Wyld

Par exemple, McKinsey a obtenu un contrat de deux millions de dollars pour diagnostiquer l’état de préparation de la Marine à l’exécution d’initiatives numériques et un autre contrat d’un million de dollars afin de développer un outil de gestion du personnel de la flotte reposant sur l’intelligence artificielle pour affecter des équipages appropriés et optimaux aux navires partant en mer .

McKinsey a aussi été payée 4,5 millions de dollars par la Défense nationale pour des orientations en leadership et pour faire progresser l’évolution culturelle au moyen de l’élaboration d’un cadre de diversité, d’équité et d’inclusion .

Selon un des documents consultés par Radio-Canada, les objectifs souhaités par la Défense avec ces contrats ont été atteints .

Malgré plusieurs relances, la Défense nationale n’a pas répondu à nos questions. Quant à la firme McKinsey, elle a décliné nos demandes de précisions, affirmant avoir pour habitude de ne pas faire de commentaires sur les affaires de nos clients .

Louise Arbour critique l’intervention de McKinsey au sujet de la gestion des plaintes dans l’armée

Alors que les Forces armées canadiennes ont été secouées ces dernières années par plusieurs scandales de harcèlement et d’inconduite sexuelle, la firme McKinsey a aidé la Défense à élaborer une solution moderne de traitement numérique des plaintes pour remplacer les technologies et les ensembles de données utilisés .

À partir de l’été 2021, trois contrats d’un total de six millions de dollars lui ont été confiés pour ce mandat. Et les conclusions du travail de McKinsey n’ont pas été au goût de l’ex-juge Louise Arbour, l’auteure du rapport exhortant l'armée à apporter de profonds changements. Louise Arbour y évoque plusieurs préoccupations et un système voué à l’échec .

La juge Louise Arbour a déposé son rapport sur le harcèlement et les inconduites sexuelles dans l'armée en mai 2022. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Dans ce document de près de 450 pages  (Nouvelle fenêtre) , elle écrit : D’après ce que j’ai compris, McKinsey a proposé un possible nouveau mécanisme de traitement des plaintes [...] sous la forme d’un ''guichet unique de signalement'' [...] conçu pour s’appliquer à l’inconduite sexuelle, au harcèlement sexuel, aux comportements haineux et aux griefs.

« Le système proposé par McKinsey est peu utile en ce qui concerne le harcèlement et l’inconduite sexuelle. » — Une citation de Extrait du rapport de Louise Arbour, mai 2022

Le système proposé par McKinsey créerait le même conflit d'intérêts que celui qui existe actuellement , écrit-elle, en parlant d’ obstacles importants et de solutions qui ne sont pas appropriées [pour] traiter de quelque question liée à l’inconduite sexuelle que ce soit .

Après la publication de ce rapport, McKinsey a obtenu en octobre dernier, un nouveau contrat, de deux millions de dollars, pour une mise à jour concernant la transformation du processus de plaintes .

McKinsey présent dans le domaine militaire, à l'international La firme McKinsey a signé, depuis plusieurs années, des contrats avec différents gouvernements à travers le monde, pour des conseils concernant le milieu de la défense ou l’armement. Parfois même avec des pays concurrents ou qui ont des intérêts militaires divergents. Selon le livre When McKinsey Comes to Town, publié l’automne dernier par deux journalistes du New York Times, le cabinet a travaillé avec le département américain de la Défense entre 2018 et 2020, tout en ayant des liens avec la Chine. La chaîne américaine NBC  (Nouvelle fenêtre) a quant à elle découvert que McKinsey a conseillé au même moment un fabricant d’armes russe et le Pentagone. Plus tôt cette année, un journal allemand  (Nouvelle fenêtre) a dévoilé que McKinsey a collaboré à la fois avec le ministère allemand de la Défense et des entreprises d’armement russes.

Un contrat pour analyser le potentiel de l’énergie atomique contre les GES

À l’hiver 2022, McKinsey a été sollicité par Énergie atomique du Canada pour fournir des données sur la compétitivité des coûts de la technologie CANDU et sur son rôle potentiel dans l'augmentation de la production d'électricité non émettrice pour atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre . Le contrat a coûté 540 000 dollars.

Preuve que McKinsey peut vendre ses conseils dans tous les domaines, la firme a aussi été recrutée par Destination Canada de 2018 à 2021 pour repérer les tendances émergeant à l’échelle mondiale dans le secteur touristique et déceler les occasions qui s’offrent au Canada .

Pour près de trois millions de dollars, la firme a dressé une feuille de route pour assurer un succès durable au secteur touristique canadien et mené des entrevues poussées avec des membres de l’industrie . En outre, McKinsey a analysé l’évolution des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur le secteur touristique canadien et trouvé des approches potentielles de réponses .

Trudeau ouvre la porte à des changements

Dans les prochains jours, le Comité des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires demandera au gouvernement de dévoiler l’ensemble des documents et des échanges entre Ottawa et McKinsey. Plusieurs fonctionnaires et ministres devraient être interrogés.

Il sera notamment question d’Immigration Canada qui est le deuxième ministère à avoir le plus souvent fait appel à la firme McKinsey depuis l’arrivée au pouvoir de Justin Trudeau, selon nos données. Près de 25 millions de dollars ont été dépensés pour la transformation de ce ministère.

Par voie de communiqué  (Nouvelle fenêtre) , après avoir refusé dans un premier temps de commenter la première enquête de Radio-Canada, McKinsey Canada a indiqué réaliser un travail entièrement non partisan et rejette l’idée qu’elle puisse influer sur les politiques publiques, notamment en immigration.

Malgré ce qu’on a pu lire ou entendre récemment dans les médias, notre firme ne formule aucune recommandation sur les politiques en matière d’immigration ou sur quelque autre sujet que ce soit , a soutenu l’entreprise.

« Nous sommes fiers du travail que nous accomplissons au nom du gouvernement du Canada et des programmes qui ont été améliorés grâce à nos conseils. » — Une citation de Déclaration de McKinsey Canada

De son côté, Justin Trudeau a promis de faire un suivi afin de nous assurer si [les ententes avec McKinsey ont été faites] de la bonne façon ou si on a besoin de modifier ou changer les règles .