Un village de minimaisons à Winnipeg pour lutter contre l’itinérance voit le jour

Le village est baptisé Astum Api Niikinaahk, qui signifie en langue michif, une langue parlée par de nombreux Métis, viens t'asseoir chez nous . Il est supervisé par l'organisme Ma Mawi Chi Itata. Il est situé tout près du centre culturel Thunderbird House, au centre-ville de Winnipeg.

Des larmes ont rempli les yeux de la coordonnatrice de Astum Api Nikinaahk, Melissa Stone lorsqu'elle a remis les clés au premier locataire.

Il a enfilé sa robe de chambre et s'est endormi. Il était juste heureux et en larmes. Le sourire, c'était tout simplement magnifique , relate-t-elle.

Le projet est en développement depuis la fin 2019 et la construction a débuté en mars 2021. Il a été élaboré en concertation avec les gens qui vivent une expérience directe avec l'itinérance.

Il fallait que ce soit quelque chose qu'ils puissent appeler leur maison. Ils ne voulaient pas s'inquiéter d'être mis à la porte s'ils fumaient une cigarette dans leur chambre , indique Mme Stone.

Il y a 22 unités de type studio, dont quatre sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Chaque suite dispose d'une salle de bain, d'un lit, d'une télévision et d'une cuisinette avec micro-onde, mini-frigo et cuisinière.

Melissa Stone regarde par la fenêtre de l'une des pièces accessibles du village de minimaisons Astum Api Niikinaahk. Photo : La Presse canadienne / John Woods

Le village est complété par "The Lodge", un pavillon qui abrite des bureaux, une cuisine commerciale, une salle pour des activités, une salle de médecine traditionnelle autochtone et une clinique médicale.

Le personnel fournit des services de santé mentale, de lutte contre la toxicomanie, des services adaptés culturellement.

Dans l'avenir, l'organisme Ma Mawi Chi Itata aimerait y inclure une hutte de sudation pour les cérémonies.

Donner aux personnes un endroit où s'installer et se stabiliser leur offre une chance de se reconnecter à leur culture et à leur propre parcours , au lieu de chercher constamment de la chaleur et de la nourriture, explique Mme Stone.

Melissa Stone vérifie l'état de la sauge en train de sécher dans la salle de médecine traditionnelle autochtone du pavillon du village de minimaisons Astum Api Niikinaahk à Winnipeg. Photo : La Presse canadienne / John Woods

Le projet a reçu un financement pour sa construction dans le cadre de l'initiative de logement rapide du gouvernement fédéral en 2020.

Il devait initialement ouvrir l'été suivant, mais a été retardé en raison de la pandémie de COVID-19 et de la hausse des coûts des matériaux de construction.

Bien que les groupes de défense des droits réclament depuis longtemps la création de villages de minimaisons pour lutter contre l'itinérance, peu d'entre eux ont été mis en place dans le pays.

Certaines sont installées à Edmonton et à Calgary pour les anciens combattants.

Le financement toujours précaire

Les coûts d'exploitation pour le village de minimaisons à Winnipeg s'élèvent à 800 000 $ à 900 000 $ par année, fait part Melissa Stone. Ces frais seront couverts par certains partenaires, la province et Centraide

Toutefois, le financement permanent pour les services n'a pas été assuré.

Le PDG de End Homelessness Winnipeg, Jason Whitford, qui soutient le projet, aimerait que les budgets municipaux répondent aux besoins.

Il estime que la ville Winnipeg a besoin d'environ 1800 unités pour lutter contre l'itinérance, dont environ le tiers serait constitué de logements de transition pour répondre aux défis complexes que peuvent rencontrer les personnes ayant des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie.

Il y a une énorme demande de logements culturellement appropriés dans notre ville pour répondre à l'itinérance chronique, en particulier des solutions dirigées par les Autochtones , affirme-t-il.

Les données recueillies l'an dernier lors du recensement de sans-abris effectué en mai, indiquent qu'environ les trois quarts des personnes en situation d'itinérance sont autochtones.