La forte baisse de la générosité des Saskatchewanais nuit aux organismes de charité

L’indice de générosité des Saskatchewanais est en baisse depuis 10 ans selon une nouvelle étude de l'Institut Fraser basée sur les dons faits à des organismes de charité et enregistrés dans les déclarations de revenus dans tout le Canada. Cette baisse nuit aux organismes de bienfaisance qui ne reçoivent plus assez de dons.

Et selon ce rapport qui porte sur les déclarations de revenus de 2020, la Saskatchewan a connu la plus forte baisse au pays sur cette période de 10 ans, avec 17,6 % des déclarants en 2020 ayant fait des dons de charité, contre 25,3 % en 2010.

À l'échelle provinciale, la Saskatchewan se classe au septième rang des provinces et territoires pour le montant des dons de charité, soit une moyenne annuelle de 2065 $ en 2020.

La présidente-directrice générale de la Saskatoon Community Foundation, Carm Michalenko, affirme que la fondation voit en effet moins de donateurs.

Il y a de plus en plus de personnes qui deviennent vulnérables pour différentes raisons, à cause de la pandémie, de l'inflation ou de l'insécurité de l'emploi , explique Carm Michalenko. Il y a donc beaucoup d'autres pressions qui s'exercent sur les gens en général, en dehors du fait qu'ils font appel à ces services.

Elle ajoute aussi que beaucoup de personnes sont partagées entre les dons aux causes d'urgence comme les banques alimentaires, et les dons aux causes qui apportent des solutions à long terme aux problèmes, comme les programmes d'alphabétisation.

Un avis que partage le directeur général de Food Banks of Saskatchewan, Michael Kincade.

Cette année, avec un coût de la vie aussi élevé, les coûts du logement, de l'essence et de l'épicerie, nous constatons des baisses record des dons. Pendant ce temps, leur utilisation augmente , souligne Michael Kincade.

Selon Sheri Benson de l'organisme United Way à Saskatoon, cette baisse s'explique aussi par le fait que les jeunes, les millénariaux en particulier, sont moins attachés aux organismes de bienfaisance institutionnels.

Ils se consacrent plutôt à des causes particulières, surtout celles qui sont basées dans leur communauté, dit-elle.

À mesure que la population des millénariaux augmente en proportion de la population, il s'agit d'un groupe de donateurs qui font des dons et du bénévolat de différentes façons, constate-t-elle.

Des chiffres à nuancer

Sheri Benson fait remarquer que le rapport n'inclut pas les dons pour lesquels les gens n'obtiennent pas de reçu. Elle cite entre autres les petits dons faits à la caisse de l'épicerie, les contributions en temps et en énergie à des événements de collecte de fonds ou l'aide apportée à un ami ou à un collègue ayant des problèmes de santé.

Le directeur général de DCG Philanthropic Services, Don Gorsalitz, qui planifie des campagnes de collecte de fonds pour de grandes entreprises, dit avoir constaté que ces entreprises donnent davantage au fil des ans.

Je collecte des fonds depuis 30 ans et les gens sont constamment inspirés par ce que font les autres, que ce soit en partageant leur temps, leur talent ou leur trésor , note Don Gorsalitz.

Avec les informations de Becky Zimmer