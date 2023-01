Les services d’urgences en N.-É. sont en « crise », selon le responsable à Halifax

Il affirme que la situation est très difficile pour les patients, mais aussi pour les travailleurs de la santé.

La médecine d'urgence est dans un état de crise , avec une pénurie d'infirmières, de médecins et de lits d'hôpitaux, et une augmentation du nombre de patients qui ont des besoins complexes, déclare Kirk Magee.

Nous avons tous choisi la médecine d'urgence parce que nous aimons le faire et nous aimons les défis, mais nous avions les ressources pour relever ces défis , dit-il.

Maintenant [le personnel] est extrêmement inquiet d'être mis dans une position où il ne sera pas en mesure de gérer les attentes ou même les besoins des patients et de leurs familles.

Joint au téléphone après un quart de nuit au service d'urgence du Centre hospitalier QEII de Halifax, le Dr Magee dit que souvent, lui et ses collègues doivent s'occuper de patients dans les couloirs.

Le Dr Kirk Magee, responsable des services d'urgence pour la grande région d’Halifax, dit qu’en 23 ans de carrière, il n'a jamais vu une aussi grande pression sur ce service. Photo : Radio-Canada / CBC / Robert Short

Il admet aussi que les temps d'attente peuvent être extraordinairement longs et que les soins aux patients ne sont pas aussi bons qu'ils pourraient l'être.

Il rappelle que la pression subie par le personnel des urgences a entraîné un stress et un épuisement à long terme qui ont poussé de nombreux professionels à réduire leurs heures ou à quitter carrément la profession.

Le Dr Magee estime que pour apporter des changements significatifs et améliorer la situation dans les urgences, le gouvernement doit résoudre, en même temps, un certain nombre de problèmes

Il doit accroître l'accès aux soins primaires et sans rendez-vous, ajouter plus de lits dans les hôpitaux, embaucher plus d'infirmières et de médecins, et accroître la disponibilité des ressources de santé communautaire et de soins à domicile.

Des données publiées mercredi montrent que les décès dans les services d'urgence de la Nouvelle-Écosse ont augmenté de 10 % en 2022 par rapport à l'année précédente.

Le 31 décembre dernier, Allison Holthoff, âgée de 37 ans, est morte après une attente de sept heures aux urgences du Centre régional de santé Cumberland, à Amherst.

La famille d'Allison Holthoff, morte à l'urgence d'Amherst le 31 décembre, tiendra une conférence de presse ce lundi. Photo : (Facebook) / @AliHolthoff

La députée indépendante de Cumberland-North, Elizabeth Smith-McCrossin, a écrit au premier ministre Tim Houston pour réclamer des changements urgents aux urgences de cet hôpital, qui sont en cours de rénovation.

Elle propose notamment de créer une clinique sans rendez-vous temporaire adjacente à l'urgence, de placer un travailleur de la santé dans la salle d'attente même de l'hôpital, et d'augmenter le nombre d'infirmières.

Vendredi, l'opposition libérale a demandé au premier ministre Houston de convoquer une session d'urgence de l'Assemblée législative pour faire face à cette crise.