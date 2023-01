Poursuite sur le Campus Saint-Jean : l’ACFA accuse l’Alberta de malhonnêteté

L’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA) accuse le gouvernement de l’Alberta d’avoir failli à ses obligations contractuelles et à son obligation d'honnêteté, dans sa poursuite sur le sous-financement du Campus Saint-Jean (CSJ).

L’ ACFA a soumis en cour à la mi-décembre ses répliques aux défenses du gouvernement de l’Alberta et de l’Université de l’Alberta, qu’elle poursuit conjointement. Elle rejette la majorité de leurs allégations.

Le cœur de la poursuite repose sur l’entente signée en 1976 par les Pères Oblats avec l’Université de l’Alberta et le gouvernement albertain, pour leur vendre le Campus Saint-Jean, la seule institution universitaire francophone de la province. L’ ACFA est maintenant l’héritière contractuelle des Pères Oblats.

L’université et l’Alberta argumentent qu’elles n’ont aucune obligation contractuelle spécifique de financement envers le Campus Saint-Jean. Selon elles, les plaignants n'ont fait part d'aucun problème de financement depuis 1976 et n’ont donc plus le droit de déposer une poursuite en ce sens.

Plus spécifiquement, l’Alberta plaide que certaines clauses de l’entente de 1976 sont nulles, car les intentions des parties signataires à propos des obligations de financement sont trop difficiles à interpréter.

Manque d’honnêteté dans le contrat

Aux yeux de l’ ACFA , ces arguments du gouvernement albertain équivalent à admettre qu'il a manqué à ses obligations contractuelles [...] et à son obligation d’honnêteté et de raisonnabilité contractuelle . Elle l’accuse d’être demeuré silencieux à cet égard et de ne jamais avoir tenté de clarifier ces clauses de l’entente.

L’Alberta savait et aurait dû savoir que les Pères Oblats avaient une attente raisonnable que, sous l’entente de 1976, l’Alberta fournisse un financement opérationnel au Campus Saint-Jean, qui suit le niveau d’inscriptions et compense le coût plus élevé par étudiant du Campus Saint-Jean , écrit l’organisme provincial dans sa réplique.

L’ ACFA réclame conséquemment des frais d’indemnisation ou, dans l’éventualité où les clauses discutées seraient annulées par la cour, des dommages équivalant au coût opérationnel du CSJ , ainsi qu'à une partie de la valeur de son terrain.

Aucune de ces allégations n'a été prouvée en cour, et la cause continue d’être entendue par la juge francophone April Grosse.