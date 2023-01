Vif succès pour les points de collecte du verre à Sherbrooke, mais aussi bien des défis

Nouvelles politiques pour la consigne, nouvelles avenues pour la valorisation : le recyclage du verre est appelé à connaître bien des développements en 2023. Sherbrooke a déjà amorcé ces changements avec son projet pilote Virage vert, et les six points de dépôt volontaire connaissent une véritable popularité. Plus de 730 tonnes de verre ont été recueillies en 2022, soit 100 tonnes de plus qu'en 2021 et 500 tonnes de plus qu'en 2020.