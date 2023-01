Action Gatineau présente son plan d’action en matière de logement pour 2023

Il faut être capable d'offrir des services de qualité qui ont un impact quotidien sur la vie des gens , a commenté Steve Moran, conseiller et chef par intérim d'Action Gatineau.

Logement et habitation

Action Gatineau souhaite faire de la crise de logement l'un des enjeux pour cet hiver. Pour y arriver, le parti a identifié quatre idées concrètes pour résoudre la crise la plus importante qui est le problème d'itinérance , a fait valoir M. Moran.

De ce fait, la formation politique veut l’adoption d’un règlement d’inclusion, qui obligerait les promoteurs à inclure des logements sociaux dans leurs projets.

Action Gatineau veut également permettre les unités d'habitation accessoires, ou ce que le parti appelle les mini-maisons . Cela permettrait à la Ville de mieux utiliser les terrains disponibles, a ajouté M. Moran.

Action Gatineau souhaite aussi que la Ville utilise son droit de préemption. Ainsi, elle pourra acheter certains terrains en premier refus.

Enfin, Action Gatineau milite pour un resserrement de la réglementation des locations de courte durée.

Il faut mettre fin au laisser-aller , a commenté M. Moran.

Steve Moran, chef intérimaire d'Action Gatineau. (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Julien David-Pelletier

Selon lui, ce sont des solutions que la ville pourrait mettre en place dès 2023 pour faire face à cette situation critique et urgente.

En ce qui a trait au projet de l'Îlot de la caserne, le chef par intérim a fait savoir qu'il s'attend à ce que la Ville profite de cette rare occasion pour obliger le propriétaire d’intégrer du logement social et familial.

Tramway dans l’ouest

Action Gatineau souhaite voir le dossier du projet de tramway reliant l'ouest de Gatineau au centre-ville d'Ottawa avancer en 2023.

C’est l’action la plus importante dans la lutte aux changements climatiques que la ville peut poser dans les prochaines années. Tous les scénarios ont été étudiés. Il faut que ça avance. Ce n’est pas le temps de remettre en question le projet. C’est le temps pour la Ville, la mairesse de prendre son bâton de pèlerin et faire tomber les obstacles qui restent , a lancé M. Moran.

Besoin en matière d’infrastructures

Le parti a indiqué que les grandes infrastructures communautaires sont aussi une priorité pour 2023, citant en exemple le Complexe sportif dans l’ouest, le prolongement du Rapibus dans l’est et le nouveau quartier général de la police.

On a maintenant le portrait des grands besoins, mais on n'a pas encore eu un cadre pour prendre des décisions et surtout qui tient compte de la capacité financière des citoyens et de la Ville de payer et de la capacité de livrer , a fait valoir M. Moran.

Enfin, le parti a demandé à la Ville de répondre efficacement aux besoins de la vie courante des citoyens. Invoquant par exemple les difficultés informatiques rencontrées lors des inscriptions aux activités de loisirs, les ratés de la collecte de matière résiduelle et le déneigement des trottoirs qui ont été une catastrophe selon M. Moran.

Réaction au bureau de la mairie

La mairesse de la ville de Gatineau, France Bélisle, avait également prévu une conférence de presse pour présenter les dossiers chauds qui retiendront l’attention en 2023, ses priorités et ses attentes, vendredi. Celle-ci a cependant été annulée.

Cependant, les priorités d'Action Gatineau n'ont pas laissé de marbre le bureau de la mairesse. Daniel Champagne, conseiller, maire suppléant et président du conseil, a dit être d'accord avec plusieurs points soulevés par le parti. Il est d'avis que 2023 doit être une année d'action. Car, malheureusement, on a été dans huit années de réflexions au cours du mandat précédent .

Daniel Champagne, conseiller municipal du district de Versant et président du conseil municipal de Gatineau. Photo : Radio-Canada

Il affirme que la question du logement est une priorité pour l'ensemble du conseil et pour les autres ordres de gouvernement. Il promet de ce fait, que la Ville mettra en place une stratégie d’inclusion qui va nous permettre de développer des outils, qui vont être des incitatifs aux promoteurs à faire le développement des logements sociaux, communautaires et abordables .

Il a bon espoir qu'en 2023, qu’on puisse atteindre de bons objectifs et faire en sorte que la crise de logements va se résorber à tout de moins , a-t-il ajouté.

Pour 2023, le maire suppléant souhaite que la démocratie continue de régner en maître au sein du conseil.

