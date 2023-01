Un projet d’aire protégée dans la ZEC des Anses

Un comité dont fait partie le conseil régional de l’environnement et la Société pour la nature et les parcs souhaite qu’une partie de la ZEC des Anses, près de Chandler, obtienne un statut d’aire protégée.

Le tiers du territoire de la ZEC , une partie située dans la partie sud-est, serait visé par la demande.

Les démarches pour en faire une aire protégée sont en cours.

La protection de la ZEC de l’Anse a déjà fait l’objet d’une mobilisation, un peu avant la pandémie, au moment où le ministère des Forêts envisageait d’y effectuer des coupes forestières.

Un premier comité s’était alors formé sous l’égide de Solidarité Gaspésie et un moratoire de deux ans sur l’exploitation forestière avait été demandé, qui a été obtenu en 2021. Ce moratoire se termine en mars.

En novembre dernier, la Ville de Chandler a voté un motion d'appui pour que le moratoire soit étendu jusqu'à 2025, ce qui permettra au groupe de poursuivre le travail vers la création de l'aire protégée.

Les deux dernières années ont été mises à profit pour caractériser les lieux, explique Pierre-Luc Arsenault, conseiller municipal et associé à la protection de la ZEC des Anses depuis le tout début des démarches. On a pu monter un bon dossier pour vraiment démontrer qu'il y avait lieu de remettre en question les coupes forestières dans cette zone , explique M. Arsenault.

Le territoire de la ZEC des Anses (photo d'archives). Photo : Gracieuseté: ZEC des Anses

Des arbres de plus de 500 ans

Le travail de caractérisation a permis de constater qu’une forêt ancienne, une cédrière avec des arbres multicentenaires, certains ont plus de 500 ans, avait été préservée des coupes forestières et des feux de forêt. On s'est toujours questionné sur le fait que certaines zones n'avaient jamais été coupées , commente Pierre-Luc Arsenault.

Il rappelle que l’arrière-pays a presque été entièrement exploité par l’industrie forestière. Arriver, dit-il, puis trouver des regroupements d'arbres âgés de la sorte, c'est terriblement intéressant. Habituellement, lorsqu’on a des arbres comme ça, on a aussi un écosystème à proximité qui n’a pas été touché non plus.

Les biologistes qui ont parcouru la ZEC ont d’ailleurs noté la présence de plantes rares, d’une faune aviaire riche et abondante.

C’est aussi dans la ZEC que s’écoule la rivière Grand-Pabos dans laquelle Chandler puise son eau, relève Pierre-Luc Arseneau. Il était donc important de prévenir la sédimentation. C’est un bassin versant et nous n’avons pas d’organisme de bassin versant. On parle aussi de saumon, on parle de l'omble chevalier également , note le conseiller municipal.

C’est avec cette meilleure connaissance du territoire qu’un nouveau comité a été formé à la fin 2022.

Ce comité qui rassemble notamment le Conseil régional de l’environnement de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (CREGIM), la Société pour la nature et les parcs (SNAP) ainsi que la ZEC des Anses ainsi que la Ville de Chandler entend déposer une demande pour que le secteur le plus riche de la ZEC puisse obtenir le statut d’aire protégée.

Un territoire à découvrir

L’embauche d’une ressource mandatée pour mener à bien le dossier devrait aussi permettre de développer un projet pour mettre en valeur le territoire.

Jusqu’à présent le groupe souligne l’ouverture et la collaboration du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Pierre-Luc Arsenault souligne que la zone visée est située à quelque 20 minutes du centre-ville, ce qui en fait un lieu idéal pour découvrir la richesse de l’écosystème forestier de la Gaspésie. Au-delà de la protection, on est dans l’interprétation et la connaissance du territoire , commente Pierre-Luc Arsenault.

« Les citoyens, les écoles doivent en tirer profit, puis doivent s'en faire des protecteurs, mais surtout auparavant connaître le territoire. » — Une citation de Pierre-Luc Arsenault, conseiller municipal de Chandler et membre du comité de protection de la ZEC des Anses.

Pierre-Luc Arsenault ajoute que ce projet est en continuité avec les démarches de Solidarité Gaspésie qui milite pour une protection de 30 % du territoire gaspésien.