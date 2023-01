Un Winnipégois donne un coup de poing à une femme qui aurait tenté de voler son chien

Un quinquagénaire de Winnipeg a asséné un coup de poing à une femme armée de répulsif à ours qui aurait tenté de lui voler son chien.

Le Service de police de Winnipeg indique que la victime se promenait avec son chien dans le quartier Spence, vers 6 h jeudi.

Près de l’intersection de la rue McMicken et de l’avenue Sargent, deux femmes lui auraient demandé l’heure et la permission de caresser son chien. L’homme aurait refusé. C'est alors que l’une des suspectes se serait emparée de la laisse du chien tout en menaçant l'homme avec du répulsif à ours.

La victime a donné un coup de poing à la suspecte et saisi son chien. Il s’est enfui en courant et n’a pas été blessé. Les suspectes ont fui le secteur , indique le communiqué de la police.

Les deux suspectes sont des femmes dans la trentaine. L’une était de corpulence moyenne à forte, avec des cheveux sombres attachés à l’arrière et un manteau trois-quarts. L’autre fumait une cigarette.