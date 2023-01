Les blocages à la décharge Brady ont coûté plus de 400 000 $ à la Ville de Winnipeg

Le blocage de la décharge du chemin Brady par des manifestants a coûté plus de 400 000 $ à la Ville de Winnipeg. Pendant trois semaines, ils ont bloqué l’accès au principal dépotoir municipal en réclamant une fouille pour retrouver des victimes de meurtres.

Le comité permanent des finances et du développement économique a approuvé, jeudi, le remboursement de 411 000 $ en dépenses supplémentaires liées à la fermeture de la décharge.

La Ville a dû payer des redevances de déversement pour le détournement des déchets vers deux décharges privées pendant une période de deux semaines en décembre.

Lors de l'audience du comité, le directeur de Service des eaux et des déchets de la Ville, Tim Shanks a déclaré que cette différence de coût n'est pas prévue dans le budget existant, il s'agit donc d'un dépassement des dépenses .

Le chiffre ne tient pas compte des pertes de revenus liés à la fermeture de la décharge au public.

Le comité des finances a demandé un rapport plus complet détaillant les pertes.

Le président du comité des eaux et des déchets du conseil municipal, Brian Mayes, indique qu’il est difficile de savoir quel est le coût véritable du blocage.

M. Mayes, conseiller du quartier de Saint-Vital, croit qu'il restera inférieur à 1 million de dollars. Il précise que la Ville a certainement d'autres défis financiers plus importants .

C'est une somme importante, mais dans une ville dont le budget de fonctionnement s'élève à 1,1 milliard de dollars, ce n'est pas écrasant , ajoute-t-il.

De son côté, la conseillère du quartier de Waverley West, Janice Lukes, estime qu'il serait bon pour la ville de connaître les coûts supplémentaires ou les pertes qui ne sont pas reflétés dans le chiffre de 411 000 $ .

Elle suggère que d'autres ordres de gouvernement pourraient fournir un soutien financier.

Des blocages partiels ont eu lieu les 11, 13 et 14 décembre, selon la Ville. Un campement plus permanent a été mis en place le 18 décembre, et le dépotoir a été totalement fermé de ce moment-là jusqu'au 31 décembre, selon M. Shanks.

Des membres du campement ont l'intention de rester jusqu'à ce que les fouilles des dépotoirs de Prairie Green et du chemin Brady, aient commencé.

Une partie des restes de Rebecca Contois, 24 ans, a été retrouvée dans la décharge du chemin Brady en juin 2022. Le Service de police de Winnipeg croit qu'elle est l'une des quatre femmes qui auraient été tuées par le tueur en série présumé Jeremy Skibicki.

Selon les policiers, les corps de deux autres femmes, Morgan Harris et Marcedes Myran, se trouveraient à la décharge de Prairie Green, au nord de Winnipeg. L’emplacement des restes d'une quatrième femme non identifiée, que la communauté a nommée Mashkode Bizhiki'ikwe (Buffalo Woman), demeure inconnu.

Le site n'a été rouvert au public que le 6 janvier.

La ville a déclaré avoir trouvé un compromis avec les manifestants la semaine dernière lorsqu'elle a décidé de rouvrir le dépotoir de Brady. Un campement demeure sur le site, mais l'accès public régulier à la décharge a été rétabli.

Le rapport sur les fermetures est attendu le mois prochain, tout comme un rapport verbal sur les coûts des fermetures au début du mois de janvier.

Avec les informations de Bryce Hoye