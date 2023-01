Un groupe environnemental de la N.-É. dit que de l’arsenic fui de la mine d’or

Les membres de l’organisation Water is Life effectuent régulièrement des analyses d'eau près du bassin de résidus de la mine d'or à Moose River, à environ 65 kilomètres au nord-est d'Halifax.

Ce qu'ils ont découvert en août près du lac Scraggy, situé à côté de la mine, les a incités à revenir et à prélever d'autres échantillons d'eau.

Il y avait un liquide jaune et orange qui coulait dans les bois , raconte Sydnee McKay. Nous avons été assez choqués de voir cela.

Le groupe, qui compte 200 membres, a maintenant recueilli plusieurs échantillons d'eau et de sol près du site.

Un membre du groupe environnemental néo-écossais Water is Life (L'eau c’est la vie) prend un échantillon d'eau près de la mine d'or située à Moose River. Photo : Gracieuseté de Sydnee McKay

Certains des tests de laboratoire ont montré des niveaux d'arsenic cinq fois plus élevés que les limites d'approbation industrielles. D'autres tests effectués au cours des semaines suivantes ont montré que les niveaux étaient inférieurs, mais toujours bien au-dessus de la limite.

Ces résultats, y compris les coordonnées GPS de l'endroit où les tests ont été effectués, ont été inclus dans une trousse d'information qui a été partagée avec le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral.

Sydnee McKay explique que l'eau du lac Scraggy coule vers le littoral, qui finit par se jeter dans l'océan.

Nous n'avons rien entendu du gouvernement provincial à ce sujet et ça m'inquiète , dit-elle.

La province est au courant

Un porte-parole du ministère de l'Environnement et du Changement climatique de la Nouvelle-Écosse confirme avoir reçu la trousse d'information et l’avoir examinée. Mais pour le moment, le ministère n’a pas choisi d’effectuer ses propres tests sur le site.

En 2017, des travailleurs se préparent à une explosion à la mine d'or Touquoy à Moose River en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

La société qui exploite la mine, basée en Australie, St Barbara Ltd., dit qu’elle effectue des inspections quotidiennes sur le site et qu’aucune fuite récente n'a été détectée.

L'arsenic et d'autres métaux sont des éléments naturellement présents dans les eaux de toute la province et leurs nivaux sont vérifiés dans le cadre de nos programmes d'échantillonnage de routine , explique Sarah Brannen, consultante en communication pour la compagnie.

Nos procédures d'analyse et d'échantillonnage des eaux souterraines et de surface sont conformes aux exigences fédérales et provinciales.

Autres Inquiétudes environnementales

Ce n'est pas la première fois que des questions environnementales sont soulevées sur le site de la mine d'or.

La mine à ciel ouvert Touquoy à Moose River, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Steve Lawrence

L'année dernière, la compagnie a été condamnée à une amende de 10 000 $ et condamnée à payer 240 000 $ supplémentaires en sanctions financières après avoir plaidé coupable à des accusations environnementales.

L'entreprise a reconnu ne pas avoir testé correctement le niveau de sédiments dans l'eau et omis de communiquer régulièrement les résultats au gouvernement.

Des pêcheurs de la région sont aussi inquiets d'entendre parler des niveaux élevés d'arsenic décelés lors des tests.

Nous pêchons au lac Scraggy et dans d'autres lacs de la région qui sont tous reliés , dit Ryan Dickie, dont la famille a un camp de pêche au bord du lac Scraggy. On se demande si ça va avoir un impact important sur l'habitat de tous les poissons.

En 2021, une enquête provinciale sur une substance décolorée trouvée dans le bassin à résidus a conclu que l'incident ne présentait aucun risque pour l'environnement.

Sydnee McKay affirme que l'organisation Water is Life va continuer de prélever des échantillons d'eau et de sol dans la région. Jusqu'à présent, les tests effectués ont coûté environ 5000 $.

La compagnie St Barbara a annoncé plus tôt cette semaine qu'elle supprimait des emplois à la mine de Touquoy puisqu'elle met fin à ses activités d'extraction du minerai sur son site.