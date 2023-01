La saison des routes de glace raccourcit au bord de la baie James

M. Wesley est le directeur de la gestion des propriétés du groupe d'entreprises Moose Cree, qui construit chaque hiver la route Wetum de 170 kilomètres.

La route de glace relie la communauté de Moose Factory, le long de la côte de la baie James, au réseau routier provincial.

La route permet aux personnes et aux véhicules commerciaux d'atteindre plus facilement les grands centres au sud, comme Timmins, North Bay et Sudbury.

M. Wesley affirme que la route doit compter 45 centimètres de glace pour supporter les véhicules personnels légers et 76 centimètres pour les gros véhicules commerciaux.

Il souligne que la route n'était pas encore prête pour les véhicules lourds au 12 janvier.

Un montant de neige plus important que la normale dans la région a créé des conditions moins idéales pour la route.

Cela rend les choses difficiles cette année parce qu'elle [la neige] agit comme un isolant , affirme-t-il.

Peter Wesley, responsable de la route de glace Wetum, qui relie les communautés de la baie James à la route 11. Photo : Radio-Canada / Erik White, CBC

En plus d'une ouverture plus tardive que la normale, M. Wesley dit qu'il s'attend à ce que la route de glace ferme également plus tôt que la normale.

Vous avez des vagues de chaleur en février et en mars, donc je suppose que cela aura un impact sur la route , mentionne-t-il.

Je pense que nous étions déjà ouverts l'année dernière et je pense que nous avons fermé lors de la troisième semaine de mars. Ensuite, nous avons eu une autre petite vague de froid. Nous l'avons donc ouvert pendant quelques jours de plus.

La route de glace de la baie James qui relie Moosonee à Attawapiskat tarde également à s'ouvrir cette saison, tout comme la route qui traverse le lac Temagami jusqu'à la Première Nation sur Bear Island.

Sapna Sharma, professeure à l'Université York de Toronto, affirme que la plupart des routes de glace du Nord ne seront pas viables avant la fin de ce siècle. Photo : CBC/Craig Chivers

Sapna Sharma, professeure agrégée au département de biologie de l'Université York, indique qu'une augmentation de 1,5 °C des températures moyennes due aux changements climatiques signifierait que 90 % des routes de glace actuelles ne seraient plus durables.

Et avec un réchauffement de trois degrés Celsius, 99 % des routes de glace ne seraient pas assez épaisses pour les camions de transport , affirme-t-elle.

Mme Sharma et ses collègues ont étudié comment le changement climatique affecte la couverture de glace des lacs.

Ce que nous avons remarqué, c'est que les saisons sont plus courtes , dit-elle.

La durée de la saison des glaces est plus courte avec des dates de gel plus tardives et un dégel plus précoce au printemps.

Mme Sharma a récemment reçu une subvention pour étudier les infrastructures de transport dans le Grand Nord, en travaillant avec les communautés autochtones pour trouver des moyens d'atténuer les effets des changements climatiques.

Par exemple, enlever la neige de la glace peut aider à favoriser l'épaisseur de la glace et à augmenter sa croissance , affirme-t-elle.

Mais même avec des moyens de favoriser la croissance de la glace à court terme, le réchauffement qui rendra la plupart des routes de glace non viables se produira au cours de ce siècle, selon elle.

Avec les informations de CBC