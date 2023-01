Toutes les routes et les trottoirs sont couverts de neige. Ça va prendre du temps. On demande aux gens d’Ottawa d’être patients et de nous donner le temps de tout nettoyer , explique le gérant de secteur avec la Ville d'Ottawa pour les rues et le stationnement, Jake Gravelle.

Il a également rappelé que, depuis vendredi à 10 h, les citoyens d’Ottawa doivent se soumettre à une interdiction de stationnement hivernal. M. Gravelle demande aux résidents de la respecter, ce qui permettra au personnel d’avoir tout l’espace disponible pour déneiger les rues de la ville.

Jake Gravelle (à gauche) et Quentin Levesque, de la Ville d'Ottawa Photo : Radio-Canada

Son collègue, le directeur par intérim des Services des routes et du stationnement, Quentin Levesque, a quant à lui prévenu les citoyens de se limiter qu’aux déplacements essentiels, en guise de prudence et d’espace pour les déneigeuses qui ne manqueront pas de travail.

On n’en est pas à notre premier événement météorologique, cet hiver. Le personnel travaille bien. Heureusement, on a eu le temps de se reposer et de prendre notre souffle [entre chaque tempête].