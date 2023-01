L’ouverture de la pêche aux poissons de fond encore repoussée

L’ouverture de la pêche aux poissons de fond dans le fjord du Saguenay, qui devait avoir lieu samedi, est une fois de plus repoussée pour des raisons de sécurité.

Par voie de communiqué, Pêches et Océans Canada explique que les conditions de glace inégales et les prévisions météorologiques ne permettent pas d’assurer la formation et le maintien d’un couvert de glace sécuritaire pour les adeptes de la pêche blanche.

La pêche demeure donc interdite jusqu’à nouvel ordre. Aucune nouvelle date d’ouverture n’a été communiquée pour le moment.

Dès que les conditions de glace seront davantage sécuritaires pour permettre l’ouverture de la saison, Pêches et Océans Canada avisera la population , peut-on également lire dans le communiqué.

En attendant l'ouverture de la pêche aux poissons de fond, les pêcheurs contrevenants s’exposeront à des amendes pour braconnage. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Surprise et déception

C’est la deuxième fois que l’ouverture de la pêche aux poissons de fonds est repoussée cet hiver. Elle devait initialement débuter le 7 janvier.

« Je suis très très surpris. Ce n’était pas du tout prévisible. L’épaisseur de la glace dans les villages de pêche à La Baie est de 8 à 10 pouces. Le couvert est là depuis un certain temps. On était assez convaincus que ça allait ouvrir. » — Une citation de Marc-André Galbrand, directeur général de l’organisme Contact Nature

Le directeur général de Contact Nature s'explique mal cette décision de Pêches et Océans Canada. Marc-André Galbrand entend demander des clarifications au ministère.

Nous, on a des mesures pour La Baie, qui nous laissent croire que c'est assez sécuritaire. Évidemment, Pêches et Océans Canada regardent l’ensemble du secteur, incluant Saint-Fulgence, l’Anse-Saint-Jean. S’ils ont pris la décision, c’est probablement qu’ils avaient des raisons, mais ces raisons nous échappent pour l’instant , indique ce dernier.

Marc-André Galbrand est le directeur général de Contact Nature. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussières

Marc-André Galbrand voit difficilement comment la saison de pêche pourrait être prolongée pour compenser les premières semaines perdues, puisque les activités risqueraient d'entrer en conflit avec les opérations de la Garde côtière canadienne et des brise-glaces.

L'expert de la pêche, Rémi Aubin, exprime aussi sa déception dans une vidéo sur les réseaux sociaux.

« Je vous avoue ma tristesse, ma déception et ma surprise d’apprendre la nouvelle. L’entreprise de mon frère va perdre des milliers de dollars. Il faut aussi penser aux hôtels et aux restaurants dans le coin qui vont perdre énormément d’argent. » — Une citation de Rémi Aubin, président de l'organisme Promotion pêche

Bien que l'ouverture de la pêche aux poissons de fond est repoussée pour des raisons de sécurité, il faut savoir que les pêcheurs contrevenants s’exposeront également à des amendes très sévères pour braconnage.