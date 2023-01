Le dépôt illégal de déchets à une ferme de la vallée du Fraser soulève l’ire de résidents

Des habitants de Lindell beach, près de Cultus Lake, dans la vallée du Fraser, dénoncent le dépôt illégal de déchets dans une ferme avoisinante et le possible impact environnemental de cette pratique.

D’Arcy Henderson et les résidents du coin ont vu plusieurs camions de déchets commerciaux déverser leur contenu dans une ferme de la région. Sans une approbation provinciale, cette pratique constitue une violation de la Loi sur la gestion de l’Environnement de la Colombie-Britannique.

D'Arcy Henderson ramasse des morceaux de plastique et des déchets éparpillés sur la propriété voisine. Photo : Radio-Canada / Justine Boulin

Les voisins de la ferme craignent que les déchets ne contaminent la nappe phréatique et leur approvisionnement en eau potable.

C’est l'entreprise d’Abbotsford Fraser Valley Renewables, spécialisée en conversion des déchets, qui a effectué les livraisons à la ferme de Bruce Vander Wyck, sur le chemin Iverson.

Fraser Valley Renewables affirme travailler avec le fermier pour augmenter la valeur nutritionnelle de sa terre.

L’Objectif était d’amener les déchets à la propriété, de les trier et d’ensuite ajouter le compost à la terre , affirme Simon Thorogood, le directeur du développement de l'entreprise.

Des inspecteurs de la province ont conclu que la décision d’entreposer et de trier les déchets non traités pour ensuite les utiliser à la ferme est l’équivalent de disposer de déchets commerciaux sans approbation gouvernementale, une infraction pour laquelle les contrevenants s'exposent à une amende de 1 million de dollars et 6 mois de prison.

Fraser Valley Renewables et le ministère provincial de l'Environnement estiment toutefois que le risque de contamination de l’eau est très faible.

Avec les informations de Jon Hernandez