Le crédit plastifié apparaît dans le monde de la consommation durant les années 1920 aux États-Unis.

À l’époque, l’usage était limité à certaines chaînes hôtelières et à des stations d’essence.

Dans les années 1950, Diner’s Club et la Bank of America donnent le vrai coup d’envoi en offrant un mode de paiement au moyen de cartes de crédit.

Le 23 septembre 1971, l’émission Consommateurs avertis diffuse un micro-trottoir.

Les personnes interrogées y expliquent leur opposition, ou leur avis favorable, à la possession de cartes de crédit.

Ce qui fait débat?

Détenir et recourir à une carte de crédit peut inciter à dépenser au-delà de ses moyens, s’endetter même.

D’autres, par contre, plaident pour l’aspect pratique, voire sécuritaire, de ne pas avoir de l’argent dans son porte-monnaie.

L’un des éléments les plus souvent critiqués du fonctionnement des cartes de crédit concerne les taux d’intérêt exigés par leurs émetteurs.

Plusieurs consommateurs et associations de protection de ces derniers considèrent que les taux d’intérêt réclamés sont usuriers.

La méthode de calcul des taux d’intérêt pour le remboursement des cartes de crédit porterait par ailleurs à confusion.

C’est le point de vue défendu par Madeleine Plamondon du Service d’aide aux consommateurs de Shawinigan durant une entrevue qu’elle accorde à l’animatrice Dominique Lajeunesse à l’émission Les rendez-vous de Dominique le 10 octobre 1989.

Michel Labrèque, vice-président des Services bancaires électroniques de la Banque Laurentienne, explique pour sa part à Dominique Lajeunesse la logique des mécanismes de remboursement.

Il donne également des conseils pour une bonne utilisation d’une carte de crédit.

« Les gens ont l’impression qu’ils épargnent de l’argent quand, dans le fond, pour avoir plus d’escompte, on doit dépenser plus d’argent et mettre plus d’argent sur les cartes de crédit. »