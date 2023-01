Les infections graves ont augmenté l’an dernier dans les hôpitaux du Cap-Breton

Les responsables de la santé tentent de réduire ces chiffres, tandis qu'une organisation qui soutient les patients vulnérables essaie de trouver une façon de les éloigner de l'hôpital.

Janet Bickerton est infirmière et coordonnatrice au centre de santé Ally. Elle explique que les personnes qui utilisent des drogues injectables sont plus susceptibles de contracter une septicémie, car les blessures causées par l'utilisation d'aiguilles s'infectent souvent.

C'est la grande préoccupation , dit-elle.

Une fois qu'il y a un abcès, s'il n'est pas traité, ces bactéries peuvent circuler dans le sang et puis vous avez une septicémie, et alors vous êtes dans une très mauvaise situation.

« C'est vraiment une situation de vie ou de mort. » — Une citation de Janet Bickerton, infirmière au centre de santé Ally

Le centre Ally gère une clinique au centre-ville de Sydney et beaucoup de ses patients consomment des drogues.

Nous avons eu six personnes l'année dernière qui ont passé trois semaines et plus dans l'unité de soins intensifs à cause d'une septicémie et un décès par septicémie, donc c'est assez élevé , déclare Janet Bickerton.

La septicémie survient lorsqu'une infection devient incontrôlable.

Selon l'Institut canadien d'information sur la santé, le taux de septicémie acquise au complexe de santé du Cap-Breton est de 10,5 patients pour 1000 admissions.

Le taux national est de 4,8 et la moyenne de la Nouvelle-Écosse est de 5,8.

Le complexe de santé du Cap-Breton comprend les hôpitaux communautaires de New Waterford, Glace Bay, North Sydney et l'hôpital régional de Sydney.

Janet Bickerton, une infirmière autorisée au Ally Centre du Cap-Breton, dit que les patients de la clinique ne peuvent pas toujours se rendre à l'hôpital pour le traitement des plaies. Photo : Facebook/Ally Center

Les patients gravement malades qui visitent le centre Ally n'obtiennent pas toujours l'aide dont ils ont besoin à l'hôpital, selon Janet Bickerton.

C'est en partie parce qu'ils peuvent se sentir jugés pour leur consommation de drogue ou parce que le traitement nécessite une visite régulière à l'hôpital pendant plusieurs jours.

Ça fonctionne pour certaines personnes, mais pas vraiment pour cette population , explique-t-elle. Ils n'ont souvent pas de téléphone et pas de transport.

Lancement du projet pilote ce mois-ci

Le Centre Ally lance un projet pilote avec Santé Nouvelle-Écosse et les Infirmières de l'Ordre de Victoria pour tenter de régler le problème en traitant les patients chez eux.

Janet Bickerton dit que c’est une approche unique, car certains patients sont sans abri ou leur logement est précaire et peut être dangereux pour les travailleurs à domicile.

Alors les Infirmières de l'Ordre de Victoria vont s’installer au Centre Ally, qui servira de foyer pour leurs patients.

Selon Brett MacDougall, de Santé Nouvelle-Écosse, le taux élevé de septicémie à l'hôpital est préoccupant, mais un certain nombre de changements ont été apportés et d'autres sont en cours Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

Brett MacDougall, le vice-président des opérations de Santé Nouvelle-Écosse pour la zone est, admet que le taux élevé de septicémie dans la région est préoccupant.

Mais il ajoute que déjà certains changements ont été faits et d’autres sont en cours.

Les hôpitaux ont apporté des améliorations lors des interventions chirurgicales et sensibilisent le personnel à la nécessité d'une détection précoce des infections.

Les infirmières retirent aussi les cathéters plus tôt pour réduire les infections.

Les infirmières des centres de santé du Cap-Breton retirent aussi les cathéters plus tôt dans le but de réduire la possibilité d'infections. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

La province va également embaucher ce mois-ci un coordonnateur de la septicémie à temps plein pour aider le personnel à se concentrer sur le problème.

Le Dr Don Brien, chirurgien orthopédiste à l'hôpital régional de Sydney dit que tout le personnel avait maintenant un objectif commun.

Il y a maintenant cette véritable sensibilisation accrue à tous les niveaux , dit-il. Nous avons le sentiment de faire quelque chose de bien, car malgré l'augmentation du diagnostic de septicémie, nous ne constatons pas d'augmentation du taux de mortalité par septicémie.

Quels que soient les chiffres de mortalité, les médecins rappellent aux gens de ne pas hésiter à se rendre à l'hôpital pour des soins médicaux appropriés.