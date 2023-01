En Ukraine, la détresse et la colère, même loin du front

Artem Borodai revient tout juste de la ligne de front, dans l’est de l’Ukraine. Il était aux premières loges quand plusieurs de ses camarades ont péri sous les bombes. Et comme il est infirmier de sa section, il se sent responsable de n’avoir pu les sauver. Il ne nous raconte pas tout, mais son regard effrayé dit l'horreur qu'il a côtoyée.

Et il souhaite s’en remettre au plus tôt pour retourner combattre les soldats russes. Une bande de fous , dit-il.

Le soldat Borodai est soigné à l’hôpital psychiatrique de Lviv, où le nombre de patients n’a cessé de grossir au rythme des combats. Des travaux sont en cours pour construire une aile de 150 lits destinée à accueillir les combattants atteints du syndrome de stress post-traumatique.

Des patients allongés sur leur lit dans une pièce de l'hôpital psychiatrique de Lviv. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Cette institution existe depuis près de 150 ans. Quand on regarde sa façade rapiécée et ses grands jardins en friche, on n’a aucun mal à le croire. On dirait que l’endroit est abandonné. À l’intérieur, pourtant, l’activité est intense. Le psychiatre qui nous accueille, Serhiy Mykhnyak, explique avec fierté qu'aucun membre du personnel n’a quitté son poste depuis le début de l’invasion russe.

Tout le monde a compris très rapidement l’importance de son rôle , dit-il. D’abord, rassurer les 450 patients que l'hôpital abritait déjà. Imaginez l’effort que ça demande de convaincre ces personnes de descendre au sous-sol quand l’alerte retentit dans la ville.

Le docteur Mykhnyak nous guide dans un dédale de corridors, armé d’une longue clé antique qui semble tirée d’un roman de Jules Verne. Il faut verrouiller toutes nos portes, certains de nos patients sont violents.

Son patron, Yuri Zakal, directeur adjoint du service des traitements, nous rejoint.

Le 24 février 2022 [jour du déclenchement des attaques russes] a été une journée invraisemblable pour nous. On ne voulait pas le croire. Et puis, très vite, on a commencé à manquer de nourriture et de médicaments pour nos patients . Ce n’était que le début des problèmes.

Serhiy Mykhnyak et Yuri Zakal, psychiatres, devant l'hôpital. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

En mars, quand les bombes ont commencé à pleuvoir sur Kharkiv, dans l’est du pays, les autorités ont été forcées d’évacuer les hôpitaux, dont une partie vers Lviv. Imaginez la scène, nous dit le docteur Zakal, 300 malades psychiatrisés qu’on nous envoie par train et que nous devons aller chercher de toute urgence à la gare. Ils étaient désemparés, dans un sale état , dit-il.

Du jour au lendemain, le nombre de patients à l’hôpital psychiatrique de Lviv est passé de 450 à 750. Il tourne actuellement autour de 1000.

Les personnes autonomes qui le pouvaient ont également fui l’Est ukrainien pour aller vers l’ouest. Lviv, ville de 700 000 habitants, a vu sa population s’accroître de 300 000 déplacés, la plupart emportant avec eux d’imposantes blessures psychologiques.

Il y a une épidémie de stress dans le pays, lance le docteur Mykhnyak. La guerre peut agir comme déclencheur de certaines maladies. Mais la grande majorité de nos nouveaux patients (70 %) sont envoyés chez des psychologues, en clinique externe.

Le psychologue Volodymyr Stanchyshyn, qui exerce à Lviv en cabinet privé. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La guerre a provoqué une sorte de crise existentielle dans le pays. Cela a provoqué une forte vague de dépressions , explique le psychologue Volodymyr Stanchyshyn, qui exerce à Lviv en cabinet privé.

Mais il est convaincu que depuis la reprise de territoires par l’armée ukrainienne, au cours des derniers mois, l’état d’esprit a changé dans le pays. Et ce, grâce à un puissant sentiment longtemps refoulé : la colère.

Pour la première fois depuis la fin de l’ère soviétique, nous avons enfin l’occasion d’exprimer notre colère. Nous avons longtemps subi et toléré en silence la répression des Russes. Aujourd’hui, nous pouvons exprimer nos frustrations, ce qui, d’un point de vue psychologique, est tout à fait positif et même thérapeutique.

Le réputé psychologue est bien conscient que cette affirmation puisse paraître étrange. Il tient à expliquer : Nous sommes en mode survie, c’est très sain de se rebeller. Cela nous donne beaucoup d’énergie. Je suis certain que n’importe quel autre pays dans la même situation ferait la même chose.

Entre-temps, de nouvelles cliniques privées de psychologues ouvrent régulièrement leurs portes dans l’ouest du pays. Elles accueillent des gens comme Maksym Komliev, 29 ans, journaliste culturel, ancien résident de la région de la capitale, Kiev, forcé de quitter son village en urgence avec sa famille dès les premiers jours de l’invasion.

Maksym Kamliev a été sévèrement traumatisé par l’invasion russe chez lui, dans son village. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Dès le 27 février, des tanks russes sont passés près de notre maison. Nous avons fui en convoi automobile avec des voisins. Nous avons vu des voitures en feu, des cadavres calcinés à l’intérieur. Nous avons cru mourir à plusieurs occasions.

Ils ont traversé des champs de bataille, croisé d’autres chars russes et finalement réussi à atteindre Lviv.

Ce n’est que quelques semaines plus tard qu’il a compris à quel point il était affecté. J’étais assis dans la cuisine de notre nouvel appartement quand les enfants des voisins d’en haut se sont mis à sauter sur le plancher. J’étais effrayé, je voulais me cacher, les sons, les vibrations me rappelaient les nombreuses explosions que j’avais entendues lors de notre fuite.

Maksym Komliev et sa conjointe, tout aussi affectée que lui, ont réussi à consulter une psychothérapeute, elle semble les avoir beaucoup aidés à supporter les bruits de la vie quotidienne, loin du front. Mais il se sait encore fragile. Les sirènes d’alarme et le passage des trains ont toujours des effets troublants.

Le temps des Fêtes, malgré tout, dans les rues de Lviv. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Les personnes déplacées ont maintenant droit à des soins psychiatriques et psychologiques payés par l'État ukrainien. Mais les ressources sont limitées. L’hôpital psychiatrique de Lviv a du mal à payer les salaires de ses employés puisque les fonds publics sont utilisés en priorité pour soigner les patients.

Nous sommes fatigués et à moitié brisés , reconnaît Volodymyr Stanchyshyn. Nous avons besoin de l’aide de la communauté internationale. N’importe quelle aide, pas seulement financière, mais aussi psychologique, sous toutes ses formes.

Le psychologue laisse entendre que la forte motivation de résistance populaire pourrait s’émousser avec le temps.