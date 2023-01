L’Aluminerie Alouette l'a échappé belle lors de la tempête du temps des Fêtes

Le président et chef de la direction de l'Aluminerie Alouette, Claude Gosselin, indique que l’aluminerie possède deux séries de cuves et qu’une d’entre elles n'a pas pu fonctionner durant huit heures lors de la tempête.

On a manqué d'électricité durant quatre heures et on n'a pas eu assez d'énergie durant un autre quatre heures , rapporte-t-il.

Le président et chef de la direction d’Alouette, Claude Gosselin (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Une cuve c’est liquide. Il y a l’aluminium et il y a un bain électrolytique dans lequel on met l’alumine pour faire l’aluminium. Quand on manque d’énergie, ça refroidit et ça devient comme du Jell-o. Après un certain temps, l’énergie requise pour la réchauffer et la ramener à sa forme liquide est trop grande pour la capacité de notre système , explique Claude Gosselin.

Il ajoute que lorsque la température dans les cuves devient trop basse, la production doit être mise à l'arrêt.

« Quand on doit arrêter complètement, c’est le drame. » — Une citation de Claude Gosselin, président et chef de la direction de l'Aluminerie Alouette

Toutefois, il souligne que le travail acharné de ses employés dans la nuit du 23 au 24 a été primordial. Claude Gosselin précise que, sans eux, l’usine risquait de mettre un frein à sa production.

Nos employés ont été extraordinaires. Ils ont été nombreux à passer la nuit de Noël à l’usine. Ils ont permis de sauver la première série de cuves, à sauver l’usine en tant que telle , soutient-il.

« Le plus grand risque, ce n’est pas les pertes causées par l’arrêt, mais l’éventualité où on n’aurait pas pu rouvrir l’usine. » — Une citation de Claude Gosselin, président et chef de la direction de l'Aluminerie Alouette

La panne partielle a par contre compromis l’alimentation en électricité d’une partie des cuves, ce qui a perturbé les opérations pendant plusieurs jours.

Alouette comptabilise présentement les pertes financières dues au ralentissement de ses opérations durant cette période. Claude Gosselin s’attend toutefois à des pertes significatives.

L'usine a été rebranchée par Hydro-Québec le 24 décembre en début d'après-midi.