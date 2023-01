L’exode des policiers se poursuit à Montréal

En dépit des promesses d’embauches de centaines de nouveaux policiers par Québec et Montréal, les effectifs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont connu 218 départs en 2022, dont 74 démissions. « Du jamais-vu », selon le président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, Yves Francoeur.

Dans son bulletin de l’année 2022 qu’il commentait vendredi au micro de l’émission Tout un matin sur les ondes d’ICI Première, le président du syndicat des policiers montréalais sonne l’alarme sur le manque d’embauche et l’augmentation des départs au sein des effectifs du SPVM.

Le constat qu’on a fait le 11 janvier, c’est qu’en 2022, on a eu 218 départs, dont 144 retraites et 74 démissions – ça, c’est du jamais-vu – tandis qu’on a eu 207 embauches et depuis le début de l’année, on a eu une dizaine ou une quinzaine de départs , relate Yves Francoeur.

Yves Francoeur, président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal Photo : Radio-Canada / Pascal Robidas

« Au 13 janvier 2023, il y a moins de policiers dans les rues de Montréal qu’au 13 janvier 2022. Exactement, il y en a environ 45 de moins. » — Une citation de Yves Francoeur, président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal

Déjà, en 2022, le Service de police et la Ville n’ont pas été capables d’atteindre leurs objectifs [d’embauche]. Ce qu’on nous dit, c’est qu’il y aurait 310 embauches cette année pour environ 160 à 200 départs. Donc, au net, on devrait se retrouver à 170, mais jusqu’à maintenant, ça ne se réalise pas.

Soulignant que les chiffres qu’il présente ne sont contestés ni par le SPVM ni par la Ville, le président de la Fraternité s’inquiète de cette baisse des effectifs policiers qui devraient au contraire croître dans la métropole à la lumière des efforts annoncés par la mairie et le gouvernement du Québec.

Des effectifs sursollicités

Les conditions de travail plus difficiles à Montréal font en sorte que moins de recrues sont tentées de travailler au SPVM dans la mesure où la demande est forte dans les banlieues et dans les corps de police nationaux. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

Je tiens à rappeler que le 28 août dernier, le gouvernement du Québec a annoncé 450 policiers supplémentaires sur 5 ans à Montréal pour une somme de 250 millions , a déclaré Yves Francoeur, qui constate une détérioration des conditions de travail des policiers. Ce qui alimente selon lui le problème en provoquant davantage de départs.

La période des Fêtes qui s’achève a été particulièrement éprouvante pour les policiers à Montréal, souligne-t-il.

Nos agents sur la route sont de jeunes policiers et policières, souvent avec de petites familles, il est conventionné que ceux-ci doivent avoir soit Noël, soit le Jour de l’An en congé, mais doivent absolument avoir une des deux fêtes.

Cette année, on a beaucoup de gens qui ont travaillé aux deux fêtes, et en plus, même les gens qui ont travaillé une seule des deux fêtes l’ont fait très souvent en temps supplémentaire obligatoire , déplore M. Francoeur.

Au cours des trois dernières années, la Ville de Montréal a dû débourser plusieurs dizaines de millions pour des vacances non prises par les policiers. Des vacances qui n’ont pas pu être accordées faute de personnel pour le faire, prétend M. Francoeur.

Cette pression accrue sur les agents et l’insatisfaction qui en découle fait craindre pour la santé physique et psychologique des effectifs policiers.

« On est passé entre 2017 et 2021 de 3700 consultations au programme d’aide à 5200. Une augmentation de 56 %. » — Une citation de Yves Francoeur, président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal

Nos gens, compte tenu de la nature de leur travail, ont à prendre des décisions en une fraction de seconde qui vont avoir de très grandes implications, rappelle le président de la Fraternité. Nous, on veut que nos gens soient en possession de tous leurs moyens.

Rappelons qu'à cinq jours des élections, en novembre 2021, la mairesse Valérie Plante avait réitéré sa promesse de recruter 250 policiers d’ici le 31 décembre 2022. Ce qui devait, selon elle, représenter un ajout net aux effectifs du Service de police de la Ville de Montréal.

De moins en moins de policiers veulent travailler à Montréal

Les policiers du SPVM doivent intervenir au quotidien dans des conditions difficiles. Photo : Ivanoh Demers

Auparavant très populaire dans le choix de carrière des futurs policiers, le SPVM peine aujourd’hui à renouveler ses effectifs compte tenu de la concurrence des autres corps policiers et de conditions de travail moins avantageuses.

Les gens sont moins intéressés à venir à Montréal étant donné que le danger est plus grand. J’ai trois policiers qui ont été atteints par balle dans les deux dernières années. […] Ce n’est pas des blessures graves ou mortelles, mais ils ont quand même été atteints par balle , explique Yves Francoeur.

Les problèmes de circulation, de stationnement et de coût du logement à Montréal pèseraient aussi dans la balance. Le mot se passe, c’est compliqué de venir à Montréal.

Le salaire des nouveaux policiers au SPVM serait aussi problématique.

« Le salaire à l’embauche est de 42 500 $. Vous essayerez de vous payer un logement sur l’île de Montréal avec un salaire à l’embauche de 42 500 $. » — Une citation de Yves Francoeur, président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal

Le manque de soutien de l’Hôtel de Ville envers ses policiers et le temps supplémentaire obligatoire sont aussi invoqués par le président du syndicat pour expliquer la tiédeur des nouvelles recrues à opter pour le SPVM . Nombre de policiers du SPVM regarderaient aussi ailleurs en quête de meilleures conditions de travail.

On a plus d’une centaine de policiers et policières dans nos rangs présentement qui sont dans le processus d’embauche de la Sûreté du Québec ou à la GRC.

En dépit de la création par Québec, à l’École nationale de police, d’une cohorte spéciale d’agents destinés à regarnir les rangs au SPVM , plusieurs candidats changent d’idée une fois leur formation terminée.

Il y a des mesures qui ont été prises pour les passer plus rapidement, mais ce que l’on voit, malheureusement, c’est qu’il y a beaucoup de gens qui s’inscrivent pour venir à Montréal, mais ils n’ont aucune obligation contractuelle de demeurer à Montréal. [...] Les gens, même quelques jours avant leur arrivée à Montréal, ont une promesse d’embauche en banlieue ou à la Sûreté du Québec.

« Ça fait qu’on nous annonce, disons, que le 15 janvier ou le 15 février on va avoir un contingent de 30 nouveaux policiers qui finit à 20, à 22 parfois 18. C’est la réalité qu’on vit. » — Une citation de Yves Francoeur, président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal

Des solutions?

Des policiers en formation à l'École nationale de police du Québec lors d'une démonstration publique. Photo : Radio-Canada / Sébastien St-Onge

Bien que le problème d’embauche et de rétention des nouveaux agents à Montréal soit complexe dans un contexte national de pénurie de main-d’œuvre, la Fraternité des policiers propose des pistes de solutions, à commencer par une augmentation du salaire à l’embauche des nouveaux agents qui se situe actuellement à 42 500 $ par an.

Une autre idée qui a été proposée par le Service de police à l’administration municipale, mais qui n’a pas été retenue, selon M. Francoeur, consiste à payer aux policiers en formation le stage de quatre mois à l’École nationale de police – qui coûte environ 9000 $ – en échange de la signature d’un contrat par lequel la nouvelle recrue s’engage à travailler et à demeurer au SPVM pour une période de deux ou trois ans.

En attendant, le président de la Fraternité appelle le SPVM et la Ville à faire preuve de bonne volonté et de s’engager à régler rapidement le problème.

La Ville de Montréal n'avait pas répondu à notre demande d'entrevue au moment d'écrire cet article.