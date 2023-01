Le 10 janvier, la journée la plus occupée en 47 ans à l’Hôpital Queensway Carleton

L’Hôpital a expliqué, dans un communiqué de presse, qu’il doit composer avec des volumes de patients plus élevés et des patients beaucoup plus malades, ce qui a entraîné des temps d’attente plus longs .

En chiffres, on comptait 361 patients admis et 32 autres en attente d’admission au service des urgences. Le taux d’occupation était de 113 %.

Pour mettre cela en perspective, l' HQC est financé de manière permanente pour 275 lits. Actuellement, nous gérons 56 lits supplémentaires dans une maison de retraite rénovée [et] 15 lits dans une salle d'attente rénovée et l'équivalent d'une unité entière de patients hospitalisés dans notre service d'urgence.

Pour désengorger un brin le système de santé, l’ HQC demande aux personnes qui éprouvent des symptômes respiratoires qui ne nécessitent pas de soins urgents de prendre un rendez-vous au Centre d'évaluation clinique d'Ottawa Ouest.

L’Hôpital Queensway Carleton n’est pas le seul établissement de la région à devoir faire face à de tels problèmes. Plus tôt cette semaine, l’Hôpital d’Ottawa a dit traiter un nombre de patients plus élevé que d’habitude .

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?