Les hôpitaux d’Ottawa sous pression, situation plus soutenable en Outaouais

La journée du 10 janvier s’est avérée être la plus occupée de l’histoire de l’Hôpital Queensway Carleton (HQC) depuis sa création, il y a 47 ans. Si la situation à l'Hôpital d'Ottawa est également tendue, elle se veut plus soutenable en Outaouais.

L’ HQC a expliqué, dans un communiqué de presse, qu’il doit composer avec des volumes de patients plus élevés et des patients beaucoup plus malades, ce qui a entraîné des temps d’attente plus longs .

En chiffres, on comptait 361 patients admis et 32 en attente d’admission au service des urgences. Le taux d’occupation était de 113 %, mardi dernier.

Les virus respiratoires sont à l'origine d'une hausse de fréquentation dans les hôpitaux de la capitale fédérale. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Pour mettre cela en perspective, notons que l' HQC est financé de manière permanente pour 275 lits. Actuellement, nous gérons 56 lits supplémentaires dans une maison de retraite rénovée, 15 lits dans une salle d'attente rénovée et l'équivalent d'une unité entière de patients hospitalisés dans notre service d'urgence.

Pour désengorger un brin le système de santé, l’ HQC demande aux personnes qui éprouvent des symptômes respiratoires ne nécessitant pas de soins urgents de prendre un rendez-vous au Centre d'évaluation clinique d'Ottawa Ouest.

L’Hôpital Queensway Carleton n’est pas le seul établissement de la région à devoir faire face à de tels problèmes. Plus tôt cette semaine, l’Hôpital d’Ottawa a dit traiter un nombre de patients plus élevé que d’habitude .

Pour pouvoir faire face à cette hausse, l’Hôpital d’Ottawa a prévu plusieurs espaces non traditionnels qui accueilleront provisoirement des patients. Les espaces ont été modifiés afin de veiller à la sécurité, au confort et à la bonne expérience des patients , a indiqué l’hôpital sur Twitter, promettant de soigner tous les patients qui se présenteront à l’urgence.

Une situation plus soutenable en Outaouais

Du côté de l’Outaouais, la situation est mieux maîtrisée, selon la directrice adjointe des Services professionnels au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSSO), Marie-Hélène Lasalle-Folot. Si les deux dernières semaines ont connu un achalandage très important, la fréquentation aux urgences semble à présent diminuer.

Les temps d’attente sont assez réduits, mais la situation peut changer rapidement , avertit toutefois la Dre Lasalle-Folot.

La directrice adjointe pointe l’augmentation de la transmission des virus respiratoires comme principale responsable de cet achalandage. Si l'influenza demeure plutôt maîtrisée, une certaine résurgence de la COVID-19 a été constatée, selon la médecin, en plus de virus non identifiés.

La directrice adjointe des Services professionnels au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, Marie-Hélène Lasalle-Folot Photo : Radio-Canada / Audrey Roy

Globalement, les personnes qui sont admises pour des problèmes respiratoires sont souvent plus âgées , précise la médecin. Elle ajoute que les fumeurs ont également tendance à moins bien résister à ce type d’infection.

La Dre Lasalle-Folot encourage par ailleurs la population à se faire vacciner contre la COVID-19 avec le vaccin bivalent, offert depuis l’automne. Un vaccin qui, selon elle, semble protéger contre le nouveau variant XBB.1.5.

Elle invite également à recourir au port du masque dans les situations à risque et d'éviter de visiter les personnes les plus vulnérables.