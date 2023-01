Présidence de comités : le maire de Trois-Rivières réfute les allégations de certains élus

Jean Lamarche réfute les allégations des conseillers qui croient que le maire et sa garde rapprochée ont tenté d’écarter certains élus des comités de la Ville en raison de leurs prises de position des derniers mois.

Je pense que ce qui est arrivé, c’est qu’il y a des gens, tout comme moi, qui ont choisi des candidats dans une élection qui a été faite de façon très démocratique. Et puis, ce n'est pas tombé sur eux , dit-il pour expliquer la situation.

« Je refuse de parler de tassage et de stratégie. » — Une citation de Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières

Est-ce possible que leur discours ne soit pas fédérateur, est-ce possible que leur présentation pour faire partie de comités n'ait pas convaincu les gens [de voter pour eux], est-ce possible que la dernière année durant laquelle ils ont été membres ou présidents de comités n’ait pas satisfait l’ensemble du conseil? Ce sont des questions qui méritent d'être posées , a déclaré le maire.

À lire aussi : Des conseillers municipaux de Trois-Rivières punis pour avoir trop parlé?

Jean Lamarche affirme que dans la plupart des autres villes, le maire choisit lui-même les présidents de comité. À Trois-Rivières, ceux qui souhaitent obtenir un de ces postes doivent manifester leur intérêt en levant la main lors d’une rencontre du conseil. S'il y a plus d'un candidat, un vote secret a lieu. Jean Lamarche souligne que cette façon de faire était en place avant son arrivée à la mairie.

Le maire soupçonne que les conseillers qui n’ont pas été élus aux postes qu’ils convoitaient sont peut-être déçus d’avoir perdu. Il les invite à faire un exercice d’ introspection .

Avec les informations de Jonathan Roberge