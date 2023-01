La Vieille Maison de Meteghan est finaliste dans un concours qui pourrait la sauver

Le prix qui reviendra au gagnant est de 50 000 $ et celui-ci sera annoncé le 23 février. Le public peut voter tous les jours à partir du 20 janvier sur le site web de l'organisme.  (Nouvelle fenêtre)

50 000 $, ça fait toutes les réparations que cette maison-là a besoin, et même un peu plus , se réjouit Dan Robichaud, l'un des bénévoles qui se mobilisent pour la sauvegarde du bâtiment.

« Ça veut dire que ça peut nous aider à lancer la programmation de la première année d'opération. Ça nous permettrait d'aller au-delà du rêve un petit peu. Ça nous donnerait une très bonne aide pour ouvrir ce musée-là de nouveau pour le Congrès mondial acadien qui s'en vient l'année prochaine. » — Une citation de Dan Robichaud, bénévole à la Société Vieille Maison

La Vieille Maison de Meteghan est le seul projet acadien parmi neuf autres dans la course.

Toute l'Acadie appelée à voter

Dan Robichaud et les membres de la Société Vieille Maison lancent un appel non seulement aux citoyens de la région de la Baie Sainte-Marie, mais à tous ceux de l'Acadie.

On veut que la communauté se garroche là-dessus et qu'elle vote tous les jours! , ajoute Dan Robichaud. Mais on veut que tous les Acadiens partout votent. Cette maison-là, ça appartient à toute l'Acadie.

Des drapeaux acadiens ont été placés dans les fenêtres de la Vieille Maison de Meteghan. Photo : Facebook : LaVieilleMaison1

En 1958, son propriétaire Adolphe Robichaud, danseur et chorégraphe de renommée mondiale, y a créé un musée illustrant la vie des Acadiens après leur retour d’exil.

Cette résidence a aussi connu de nombreuses opérations de sauvegarde et est devenue une résidence-musée, jusqu’en 2002. Elle a été fermée au public parce qu'elle avait grand besoin de réparations.

Des propriétaires aux États-Unis

Grâce à la mobilisation des citoyens de Meteghan, deux cousines qui ignoraient jusqu'à maintenant leurs racines acadiennes, l’une à Boston et l’autre à Seattle, ont acheté à la fin de l'été 2022 cette maison historique, sans jamais l'avoir vue.

Elles ont découvert cette maison en faisant des recherches sur leur parent Adolphe Robichaud.

Aux États-Unis, un site Web a été créé par ces deux femmes  (Nouvelle fenêtre) qui parlent de leur parcours d'achat d'une propriété historique en Nouvelle-Écosse.