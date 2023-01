Un immeuble de logements abordables pour hommes seuls reçoit un financement à Moncton

Les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick annoncent un investissement de 10,5 millions de dollars pour créer ou rénover 200 logements à Moncton.

20 logements pour hommes célibataires

L’annonce de vendredi s’est déroulée au Carrefour communautaire sur Joyce, un tout nouvel immeuble à logement qui comprend 20 unités. Le projet a obtenu un financement de 7,1 millions de dollars.

La clientèle visée pour ces logements abordables est constituée d’hommes célibataires en situation de vulnérabilité.

Ces personnes peuvent faire face à des obstacles en raison de problèmes liés à la santé mentale, aux dépendances, à l’itinérance, à un handicap ou à des antécédents carcéraux.

C'est vraiment fantastique de voir tous les niveaux de gouvernement appuyer ce projet. D'abord et avant tout, le projet de l'avenue Joyce a été lancé par la Société John Howard du Sud-Est du Nouveau-Brunswick dans le but d'aider à résoudre la crise du logement abordable dans notre communauté en fournissant à 20 personnes un logement sûr et abordable , indique Michael Bourgeois, président de la Société John Howard SENB, cité dans un communiqué.

C’est cet organisme qui administre et exploite l'ensemble résidentiel.

Les investissements annoncés par la ministre des Langues officielles et responsable de l’APECA, Ginette Petitpas-Taylor, ainsi que par la ministre du Développement social du Nouveau-Brunswick, Dorothy Shephard, proviennent en grande partie du Fonds national de co-investissement pour le logement, dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.

La part provinciale du financement provient du programme de logements locatifs abordables dans le cadre de l’entente bilatérale conclue entre les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick.

Des rénovations dans trois immeubles

Trois immeubles de la région de Moncton obtiennent du financement pour rénover et moderniser des logements abordables.

Downtown City Housing Inc, au 85 rue Foundry à Moncton, reçoit 2,4 millions de dollars pour rénover 47 logements pour personnes âgées;

Cornerstone Cooperative Housing Ltd, sur la rue Preston Crescent à Moncton, obtient un peu moins de 800 000 $ pour rénover 109 logements pour des familles;

Dieppe Housing Co-op Ltd, situé sur la rue Camden Crescent à Dieppe, reçoit 200 000 $ pour rénover 25 logements pour des familles.